Tebas apoya a las jugadoras españolas: "El 'rubialismo' sigue en la Federación, no habrá cambio hasta que esas personas no se vayan"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, valoró, durante el World Football Summit 2023 en Sevilla, la 'guerra total existente entre la RFEF y la selección femenina de fútbol y el comportamiento de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol.

"No sabemos todo lo que hay detrás, algo tiene que haber para que hayan reaccionado así. Es normal que las jugadoras luchen, se trata de una cuestión de la dignidad de la mujer", declaró el presidente de la LaLiga después de ser preguntado por la última convocatoria polémica de la nueva seleccionadora, Montse Tomé.

Asimismo, Tebas quiso recordar la supuesta fiesta que organizó Luis Rubiales en Salobreña (Granada) con gran parte de su equipo directivo de la Federación: "Que estas mujeres jóvenes, supuestamente pagadas, acudan allí a esa fiesta...", recalcó.

Por último, destacó la importancia de los cambios estructurales dentro de la RFEF: "El 'rubialismo' sigue en la Federación. Hasta que esas personas no se vayan, no habrá cambio. Ellas no son caprichosas. Si son capaces de no ir con la selección es que es muy fuerte lo que pasa. Se quedaron 15 futbolistas sin ir al Mundial, eso es muy fuerte", finalizó el presidente de LaLiga.