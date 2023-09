Presentada la Carrera Popular del Corazón: "El ejercicio físico es una de las facetas que más debemos cuidar"

El deporte es uno de esos pactos que tenemos que firmar con nuestro corazón para brindarnos los mejores argumentos para combatir las enfermedades cardiovasculares. Con este propósito, la Fundación Española del Corazón (FEC) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) han presentado la XIV edición de la Carrera Popular del Corazón, que tendrá lugar este sábado 30 de septiembre para llenar de salud y de deporte la madrileña Casa de Campo.

Con el periodista Javier Callejo dirigiendo el acto, la semana pasada tuvo lugar la presentación de la carrera, que ha potenciado ese mensaje de promoción de hábitos saludables, con la prevención y la nutrición en el foco, que forman parte de la esencia de la Carrera Popular del Corazón.

“El ejercicio físico es una de las facetas que más debemos cuidar. Por eso, lo promovemos activamente desde la Fundación Española del Corazón con el desarrollo de la Carrera Popular del Corazón. Porque la actividad física mejora la respuesta del organismo y es buena para nuestra salud cardiovascular”, comentó el Dr. Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón.

Del mismo modo, quiso destacar también un dato para la reflexión: "El 51% de los niños tienen hábitos sedentarios, algo que hay que combatir con acciones como esta prueba para todos, con una carrera homologada como el 10K, y una marcha y carreras infantiles para implicar a toda la familia".

La Carrera Popular del Corazón contará a su vez este año con dos padrinos de lujo, Sonsóles Ónega y Fernando Carro. El plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos, por ejemplo, se mostró orgulloso de formar parte de esta iniciativa que promociona el deporte en la sociedad, especialmente entre los niños.

“La actividad física lleva a otra serie de hábitos saludables vinculados. Si logramos compartir este hábito, como podremos hacer el 30 de septiembre en la carrera, no solo hará que nos sintamos mejor, sino que practiquemos esta salud desde el deporte de forma amena”, declaró Fernando Carro, que confirmó que “voy a correr mi primera virtual aquí, con la Carrera Popular del Corazón”.

Mientras, la periodista Sonsoles Ónega reivindicó la importancia de cuidar nuestro corazón “porque es el órgano que nos da la vida”. Como miembro de la Fundación Española del Corazón y deportista aficionada, hace promoción de los beneficios de la actividad física: “Cuando hago deporte, me noto más animada y plena de energía. Por eso, si no lo practicas, y no te encuentras tan bien, por algo será. Hay que escuchar a nuestro cuerpo”.

La Carrera Popular del Corazón se celebrará un día después del Día Mundial del Corazón, y llevará esta fiesta deportiva, saludable y familiar a uno de los pulmones de la capital: la Casa de Campo. En la prueba presencial, contará con un 10K homologado, marcha para hacer caminando y carreras infantiles.

Además, como señaló Fernando Carro, se podrá disputar desde cualquier punto de España en formato virtual, utilizando a la app oficial de la prueba -para dispositivos iOS y Android- así como usando Garmin, Polar y Strava, y con tres modalidades: 10 kilómetros, 5 kilómetros y carreras infantiles.