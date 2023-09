Una de las víctimas del vídeo sexual difundido por los canteranos del Real Madrid: "Es un error de ellos, tienen que caer"

Una de las víctimas del vídeo de contenido sexual difundido por canteranos del Real Madrid ha relatado qué ocurrió el pasado 15 de junio, cuando ella y su amiga, menor de edad, fueron grabadas sin su consentimiento mientras mantenían relaciones sexuales, y cómo se enteraron de que el vídeo estaba siendo enviado. "Es un error que ellos han cometido, tienen toda la culpa y tienen que caer", ha afirmado.

La joven de 18 años, que ha preferido mantener su anonimato bajo el nombre ficticio de 'Sofía', ha explicado que los jugadores la invitaron junto a dos amigas —entre ellas, la denunciante, menor de edad— a pasar el día con ellos en el Amadores Beach Club de Gran Canaria.

"En un momento dado, durante los hechos, observé cómo uno de los chicos grababa a mi amiga", revela la chica en una entrevista en el diario AS. "Primero vi el móvil y al mirar para otro lado observé cómo ese móvil se le pasaba a otro de los jugadores, como si de una mano fuera a otra", añade.

Sofía asegura que desconoce si en ese punto "ya estaban grabando", pero señala que "después de que pasara todo, hablamos las tres amigas y nos dijimos que pensábamos que nos habían grabado". Además, la joven cree que "seguramente, mientras nosotras tres estábamos discutiendo, se habrían pasado el vídeo por Instagram, Whatsapp…".

Al final, las tres chicas decidieron enfrentarse a los canteranos blancos y pedirles que borrasen los vídeos delante de ellas, "tanto de la galería como de la papelera del móvil", e indica que "nos enseñaron como cinco vídeos", pusieron uno de ellos "en el que se nos veía a nosotras dos de fondo y los borraron".

"¿Pero qué pasa? Que en el momento en el que nosotras decíamos que teníamos que hablar con ellos les debió dar tiempo de mandar el vídeo a otros móviles", apunta Sofía, que ha revelado que no se enteraron hasta agosto de que otras personas estaban viendo el vídeo. "El novio de esa niña [la denunciante menor de edad] era del grupo de uno de los jugadores, y a él se le había enseñado ese vídeo una o dos semanas después de que pasara todo esto", subraya.

La primera denuncia, sin embargo, no se presentó hasta principios de septiembre "porque el novio es amigo de los chicos y nos pidió que no dijéramos nada" porque no quería que le vieran "como un chivato", explica una amiga de la joven, que la acompaña en la entrevista.

Más tarde, otro futbolista del Real Madrid C, compañero de tres de los implicados, "no me dice que tiene el vídeo o que lo ha visto, pero sí que sabe las cosas que se han hecho". Fue entonces cuando se puso en contacto con su amiga menor de edad, ante lo que tanto ella como su madre decidieron presentar la denuncia.

"No sé con certeza qué va a pasar. Por lo que me han dicho, a ellos los van a echar del equipo", dice sobre qué ocurrirá de ahora en adelante. Pero para ella no es suficiente: "Lo que quiero es que se haga justicia, que se tomen las medidas que se tienen que tomar con la ley en la mano".

Sofía también ha dejado claro que "es un error que ellos han cometido, tienen toda la culpa", y se ha mostrado tajante: "Si lo hicieron son culpables y es lo que hay, es la ley y tienen que caer". Además, la joven ha señalado que "nadie me va a hacer sentir mal si me dicen que me dejé grabar, que soy una fulana o que me mi amiga está ahí siendo menor".