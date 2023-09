La explicación de Montse Tomé a sus aplausos al discurso de Luis Rubiales: "No me sentí bien"

Montse Tomé ha empezado su etapa como seleccionadora del combinado nacional femenino absoluto anunciando su lista de convocadas para la Nations League y explicando su postura en todo el escándalo que atiza a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desde que Luis Rubiales diese un beso sin consentimiento a Jennifer Hermoso.

Uno de los momentos más polémicos de toda esta crisis sucedió cuando el ya expresidente de la RFEF pronunciase su inesperado discurso en la Asamblea Extraordinaria en la que afirmó que no iba a dimitir, atacó al "falso feminismo", anunció una estratosférica a Jorge Vilda...

De ese día no solo salió perjudicado Luis Rubiales, también todos los que aparecieron en primera plana aplaudiendo sus palabras. Y precisamente entre ellos estaba Montse Tomé, que fue pillada apoyando al expresidente.

"Lo cierto es que no me sentí bien ese día. Tuvimos que venir aquí porque nos lo dijeron. Todo lo que sucedió ahí... No me siento parte de eso y no me sentí bien", comenzó diciendo.

"Cuando aplaudí fue cuando Rubiales dijo que todos somos campeones del mundo y cuando me dijo que iba a ejercer de directora técnica. Quizá no tenía que haber aplaudido pero en ese momento pensé que había que aplaudir y así lo hice. Después dejé claro en el comunicado que apoyo a Jenni", terminó explicando.