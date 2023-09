Montse Tomé confía en que las jugadoras acudan a su llamada: "Son profesionales... Sé que van a estar aquí"

Después de varios días de incertidumbre, la etapa de Montse Tomé al frente de la selección española femenina ha comenzado con el anuncio de su primera lista de convocadas para la Nations League, en la que ha incluido a prácticamente todas las que en las últimas horas se reafirmaron en no declararse seleccionables hasta que no sucediesen más cambios en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En la rueda de prensa posterior a ese anuncio, Tomé ha estado hablando sobre toda la polémica que rodea actualmente al ente federativo, dejando claro que "hemos vivido una situación especial y que todo lo que se ha producido es algo excepcional".

La llamada de muchas de las campeonas del mundo, más la de Mapi León y Patri Guijarro, dos de 'Las 15' que no fueron al campeonato, ha puesto en duda la posición de las jugadoras, que hace horas volvieron a dejar claro que no acudirían.

Sin embargo, Montse Tomé ha transmitido la confianza que tiene en esas jugadoras, aunque no ha sido tajante en que hayan llegado a un acuerdo: "Yo confío en que las jugadoras son profesionales, aman la profesión, estar en la selección española es un privilegio... Sé que van a estar aquí".

Además, ha explicado que ha hablado con las jugadoras, pero que no va a desvelar nada de esas conversaciones. "Son cosas que entran entro de la relación profesional y se quedan dentro de nosotras", ha explicado.

Tomé ha apelado a la profesionalidad y confianza de sus jugadoras en varias ocasiones y, preguntada por la posibilidad de apartarse del cargo si piden su relevo, ha sido tajante: "Llevo 5 años trabajando con estas jugadoras y he sentido el respeto y la confianza de todas ellas. Esa situación no se me ha planteado".

El retraso en el anuncio de la convocatoria ha hecho que la concentración también empiece más tarde. "Nos hubiera gustado empezar la concentración hoy. La situación que se ha dado es esta, nos adaptamos. La Federación ha hecho todo lo posible para adaptarse y ellas también. Vamos a empezar la concentración mañana", ha afirmado.

Y sobre los rumores de que seguirá una línea continuista a Jorge Vilda, la nueva seleccionadora ha querido desmarcarse de esa teoría: "Es cierto que he trabajado cinco años con Jorge Vilda, pero yo no soy él. Yo soy Montse Tomé, una persona diferente con una personalidad diferente, mis valores, mi forma de transmitir el fútbol. Todas las jugadoras me conocen. No tengo ninguna duda de lo que piensan de mí".