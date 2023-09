Sergio Ramos, tras volver a jugar con el Sevilla: "Me puedo morir tranquilo"

Sergio Ramos volvió a vestirse la camiseta del Sevilla ante Las Palmas. José Luis Mendilibar decidió poner a la estrella hispalense como titular y fue uno de los pilares del equipo durante la quinta jornada de LaLiga, en la que el equipo hispalense logró su primera victoria de la temporada.

El defensa del conjunto hispalense declaró, en los micrófonos de Movistar, sentirse "contento, sobre todo por el resultado después de un comienzo de liga difícil para el equipo".

"He sentido una emoción muy grande como me pasó el otro día. Muy ilusionante reencontrarme con mi gente, mi casa, mi afición. Es algo único, no se puede describir con palabras y qué mejor manera de hacerlo que con una victoria. Que sea el comienzo de una buena racha", añadió Ramos.

Tras un recibimiento en el que hubo división de opiniones por parte de la afición del Sánchez-Pizjuán al anunciarse su llegada, el jugador reconoció que dudaba sobre cómo le acogería la grada. "El otro día, el recibimiento que tuve se le dije a mis padres, que eso me lo llevo a la tumba, me puedo morir tranquilo. Vi el cariño en el calentamiento, es lo que uno necesita y luego va todo rodando", explicó el futbolista.

Sergio jugó sus primeros 90 minutos después de tres meses y aunque se encuentra en un buen estado físico, le falta por adquirir la dinámica de los encuentros. El defensa declaró haberse "sentido bastante bien" en su primer partido como titular en el Sevilla.

Ramos le dedicó su primera victoria con el Sevilla FC a la afición: "Después del comienzo que tuvimos se lo merecen y a mi gente que me apoya en lo bueno y en lo malo", declaró.