Así era el discurso de la RFEF que rechazó Luis Rubiales y que le podría haber mantenido como presidente

Casi un mes después del polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso y de que estallase todo el escándalo posterior en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), nadie olvida el discurso del ya expresidente en aquella Asamblea Extraordinaria en la que aseguraba que no iba a dimitir -aunque sí lo hizo finalmente hace unos días-.

Aquel día Luis Rubiales se sentenció a sí mismo con unas palabras que no dejaron indiferente a nadie, reafirmándose en que, aunque pedía disculpas, no veía que hubiese cometido hechos tan graves como para dimitir e incluso dio una clase de 'feminismo' a sus hijas, allí presentes para apoyarle.

Ahora, El Mundo ha revelado el discurso que la RFEF tenía preparado para que leyese Rubiales ante los asambleístas y que podría haberle mantenido en el puesto, con un tono mucho más relajado y solidario con el éxito de la selección española femenina de fútbol.

"El motivo que nos trae aquí hoy no es la alegría que tenemos por esa victoria de nuestra selección femenina, sino más bien algunos acontecimientos posteriores por los que quiero pedirles, a ustedes y a toda la sociedad española, mis más sinceras disculpas", comenzaría diciendo en ese discurso redactado por el asesor Luis Arroyo.

Además, en él enumera los múltiples errores por los que pediría "perdón sin matices ni excusas", siendo el primero de ellos "traspasar los límites de la confianza con la jugadora Jenni Hermoso".

"Ella sabe que no hubo mala intención, pero es evidente que lo que pretendía ser un gesto de alegría y de felicitación se convirtió en un símbolo de dominio de un hombre en una posición de poder - yo mismo - sobre una mujer. Soy imperfecto, por supuesto, pero me tengo por un ciudadano respetuoso y jamás he aceptado gestos de violencia ni de dominio sobre ninguna mujer", añade el texto, que asegura además que fue un error no reconocer la gravedad de los hechos.

Sobre una posible dimisión, en el discurso que debería haber leído Rubiales se exponía: "Siento que tengo el respaldo de los presidentes de las federaciones y del resto de los representantes del fútbol. Dimitir siempre es una posibilidad en un cargo como el mío. No descarto dimitir, pero en este momento me propongo seguir trabajando como presidente".

También afirmaría sobre las supuestas declaraciones de Jenni Hermoso que "la Federación comunicó el sentir de la jugadora de acuerdo con sus palabras y estoy seguro de que se recogieron con fidelidad. No puedo decir nada más porque yo no escribí ese comunicado ni por supuesto obligué a nadie a decir nada".