La oferta de la RFEF de la que las jugadoras no se fían: una lista de señalados y un plazo de un mes

Las decisiones se toman contra reloj en la Real Federación Española de Fútbol: hay 39 jugadoras, entre ellas 22 campeonas del mundo, que no quieren ser convocadas si no se producen cambios profundos en el seno del organismo. Con el tiempo empujando —el viernes llega ante Suecia el primer partido de la Nations League— la RFEF quiso acercar posturas con una propuesta de la que las internacionales no terminaron de fiarse, y todo apunta a que no estarán en la primera lista de Montse Tomé este lunes.

La comisión negociadora de la Federación, liderada por Loli Martínez Madrona, envió un correo en la tarde del domingo a las futbolistas en el que aseguraba que las personas señaladas dejarían sus puestos en el organismo, según informó Onda Cero, y pidió un plazo de un mes para cumplir con el pacto. Para acelerar todo el proceso, la RFEF también pidió a las deportistas una respuesta antes de la medianoche del mismo domingo: respuesta que no llegó.

Esta 'concesión' tenía más aristas de las que, a priori, parecía. José Felix Díaz reveló en Marca pasadas las 0:00 horas una información que hacía pensar que la oferta era más bien un ultimátum. El organismo había pedido a las jugadoras una lista con nombre y apellidos de esa 'lista negra' de personas que debían abandonar la Federación, así como las razones para ejecutar esos despidos. Eso sí, no prometían su salida así por las buenas si no había motivos para ello, explicaba el periodista.

Iniciado este lunes saltaba la liebre y el conflicto se enconaba: no había respuesta alguna de las jugadoras, firmes en su decisión, los partidos que acercan la clasificación de España a los Juegos Olímpicos de 2024 están a la vuelta de la esquina y la RFEF ha decidido dar un paso adelante: Montse Tomé presentará este lunes una lista sin las 39 firmantes.

¿La razón de ese silencio sepulcral? No confían en la palabra de la Federación, adelanta Relevo, que apunta al recelo del vestuario ante unas posibles medidas temporales que luego se queden en nada. Además, las futbolistas creen que han expresado rigurosamente los cambios que creen necesarios para volver.

"Yo, encantada de volver a la selección. Siempre he pensado que debe ser el sueño de toda jugadora, pero hay temas por tratar todavía y aunque hay algunos aspectos que no están en nuestras manos, hay cosas que sí se deben cambiar", confirmó Andrea Pereira en la madrugada de este domingo tras jugar con el América.

Todo parece apuntar a que la primera convocatoria de Montse Tomé al frente de la selección será este lunes. Y que las campeonas del mundo —todas menos Athenea del Castillo, que no firmó el comunicado conjunto— se perderán los dos partidos clave para la clasificación a los JJ OO. Así está llegando a su fin el último capítulo de la crisis del fútbol femenino español, sin que ellas hayan encontrado aún el "lugar seguro, donde se respete a las mujeres, se apueste por el fútbol femenino y donde podamos dar nuestro máximo rendimiento", que tanto reclaman.