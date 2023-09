Ancelotti: "De cinco partidos, tres los hemos empezado encajando gol"

Otros tres puntos sumó el Real Madrid en casa en la vuelta de la Liga tras el parón de selecciones. Y otra vez fue remontando, esta vez ante una Real Sociedad liderada por Take Kubo. "De cinco partidos, tres los hemos empezado encajando gol. Lo bueno es que hemos sido capaces de remontar, pero tenemos que evitarlo", reconoció Carlo Ancelotti al analizar la victoria de su equipo.

"Cuesta entrar en el partido y hay que hacer más esfuerzo. Nos ha costado aún más hoy ante un rival que juega bien al fútbol. Lo hemos hecho gracias al compromiso, intensidad y energía del equipo. Tenemos una intensidad que al rival le cuesta aguantar 90 minutos", añadió el italiano.

El entrenador madridista explicó que "hemos intentado presionar arriba", pero "la Real tiene una línea defensiva muy alta y teníamos que atacar más directos". Aún así, consideró que "el partido ha sido bueno" y reveló que el tanto de Barrenetxea con el que los txuriurdin se adelantaron en el marcador llegó en "una jugada que teníamos en mente porque lo hacen habitualmente y lo habíamos hablado, pero el rival tiene calidad". En la segunda parte, "no hemos cambiado mucho", pero "aguantar el ritmo de ellos era complicado".

Por otro lado, Ancelotti elogió tanto la actuación de Fran García como la calidad de Take Kubo, que le dio al canterano madridista muchos problemas: "Ha sufrido porque Kubo ha jugado muy bien y ha sido muy peligroso pero ha acabado dando dos asistencias fantásticas que nos han permitido ganar el partido".

No se olvidó de alabar a Joselu, autor del tanto que dio la victoria al conjunto blanco. "Es una garantía, es un jugador que juega muy bien de espaldas y de cara. Es muy peligroso en área contraria y tiene un golpeo de cabeza fantástico. Para nosotros es una garantía y sabemos perfectamente lo que nos puede aportar", señaló el entrenador.

Y añadió que el rol del ariete, cedido por el Espanyol, "es importante en la plantilla porque en ataque no tenemos ningún jugador con sus características". El delantero, "cubre bien área rival, está listo en los centros y no es casualidad que marque estos dos goles en casa", aseguró Ancelotti, que recordó que "es una cualidad que el año pasado no teníamos de centrar y marcar goles de cabeza".

Además, 'Carletto' restó importancia a la falta de gol de Rodrygo: "Me ha gustado porque se ha posicionado muy bien entre líneas y no era fácil. Es, como Valverde, de los jugadores más afectados del parón porque llegó el jueves por la tarde y recuperarse de ese viaje no es tan sencillo. No ha marcado pero no pasa nada".

En cuanto a Jude Bellingham, que no amplió su casillero personal y cortó su racha de cuatro encuentros consecutivos marcando, Ancelotti valoró que el inglés disputó "un partido continuo" en el que no pisó mucho área rival, "pero ha trabajado mucho". La línea adelantada de la Real, explicó el italiano, provocó que fuese "más complicado para él llegar a área rival con un desmarque". Pese a ello, "tenemos muchas opciones para marcar, lo que tenemos que evitar y sabemos que no podemos empezar es perdiendo 1-0", concluyó el técnico blanco.