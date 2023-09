Los Juegos Olímpicos de París 2024, en grave riesgo para el fútbol femenino tras la renuncia de las jugadoras

La consecución del título Mundial en Australia y Nueva Zelanda 2023 no aseguró la presencia de la selección femenina de fútbol en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Con la creación de la Nations League, la UEFA cambió durante esta temporada el criterio de clasificación para los JJOO, por lo que el combinado de Montse Tomé tendrá que forjarse un nuevo y complicado camino si desea estar en la próxima cita olímpica.

Sin embargo, el recorrido será aún más duro después de conocer la renuncia de 39 futbolistas españolas (21 de ellas salieron campeonas del Mundo con España) de no ir convocadas con la selección nacional hasta que se realicen los cambios pertinentes dentro de la Real Federación Española de Fútbol: "A día de hoy tal y como hemos transmitido a la RFEF los cambios que se han producido no son suficientes para que las jugadoras se sientan en un lugar seguro donde se respete a las mujeres se apueste por el fútbol femenino donde podamos dar nuestro máximo rendimiento", afirmaron en el comunicado de renuncia. Solo dos futbolistas integrantes de la plantilla campeona del mundo no han firmado dicho acuerdo: Athenea del Castillo y Claudia Zornoza, jugadoras del Real Madrid.

Método de clasificación para los JJOO de París 2024

Tras la consecución de la Copa del Mundo, estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024 es el próximo gran objetivo de una Montse Tomé que, salvo giro totalmente inesperado, no podrá contar con la mayor parte de futbolistas para la fase de clasificación.

Un total de 12 equipos participantes estarán presentes en París: país organizador (Francia), 2 países africanos, otros 2 países europeos, 2 de América del Norte, Centroamérica y Caribe, 1 país de Oceanía, 2 asiáticos y, finalmente, 2 de Sudamérica. Cada federación internacional tiene su propio criterio para adjudicar las plazas de cara a los JJOO.

En Europa, las dos plazas que están en juego se conseguirán a través de la nueva Nations League femenina. El formato de esta competición es muy similar al masculino: los países están repartidos en varios niveles (según su coeficiente UEFA) y habrá un sistema de ascensos y descensos al final de la temporada, dependiendo de los resultados marcados por cada selección. España está dentro del grupo A4 junto a Suiza, Italia y Suecia. De estos cuatro equipos, solo el primer clasificado jugará la 'final four' con el resto de campeones de grupo (A1, A2 y A3).

Las semifinales del campeonato se jugarán a partido único y habrá, además, un encuentro por el tercer y cuarto puesto. Los dos combinados clasificados para la final obtendrán el pase directo hacia los JJOO de París 2024. La única excepción es la siguiente: si Francia consigue llegar al último escalón de la Copa de Naciones, las terceras clasificadas tendrán billete para la próxima cita olímpica (recordemos que la selección gala es la anfitriona, por lo que está clasificada automáticamente para los Juegos).

Fase de grupos UEFA Nations League



El pistoletazo de salida de la primera UEFA Nations League femenina de la historia se realizará el próximo 21 de septiembre con el encuentro entre Israel y Armenia, perteneciente a la tercera división del torneo. No obstante, España debutará ante Suecia un día después (también jugarán ante las suecas el 5 de diciembre). Suiza (26 septiembre y 31 de octubre) e Italia (27 de octubre y 1 de diciembre), serán los rivales con los que el combinado español cierre una fase de grupos de ida y vuelta.