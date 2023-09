Piqué desvela los jugadores del Real Madrid que peor caían en su época como jugador del Barça

La rivalidad Real Madrid-Barça siempre ha protagonizado el fútbol nacional y mundial, pero vivió sus momentos más intensos coincidiendo con la rivalidad (esta sí, más amistosa) entre sus estandartes históricos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Una época oscura para muchos en la que la tensión era más que evidente en cada jugada, en cada choque, en cada rueda de prensa.

Con nombres y personalidades tan arrolladoras como José Mourinho, Pep Guardiola, y otros tantos pesos pesados, era imposible que la paz durase demasiado entre un bando y otro. Y por ello, culés y merengues tenían claro quiénes eran sus principales enemigos públicos, como ha evidenciado ahora Gerard Piqué en una charla con Ibai Llanos en Twitch.

No en vano, Piqué fue uno de los protagonistas absolutos de aquella época con seis clásicos encadenados en un mes y tanganas frecuentes. Sabe bien lo que sucedió, por lo que su testimonio aporta más valor que cualquier otro. Sabe también, eso sí, que él era uno de esos jugadores odiados por la hinchada vikinga, y lo admite: "Yo era el que caía peor en su momento, pero yo creo que ahora me aprecian más".

Todo es posible, desde luego, porque Piqué ahora es más empresario y estrella de la farándula que profesional del fútbol, y su imagen como creador y promotor de la Kings League junto a Ibai ha mejorado mucho. El propio streamer le recuerda que "era muy provocador" en su día, aunque preguntando a su audiencia si era el más odiado, Ibai comienza a rememorar los nombres propios del barcelonismo en aquella etapa.

"Gente, ¿creéis que Piqué era el que peor caía? Porque recordemos esa época, había competencia", pregunta Ibai a un chat en el que muchos madridistas le daban la razón, a lo que Piqué, amante de la polémica y el conflicto, le responde con claridad: "Pero eso es lo que mola, joder. Lo jodido sería que pusieran que no...".

Ibai continúa la conversación y, finalmente, le da la razón al exjugador catalán: "Evidentemente tú eras... dabas una rabia tremenda". "Un asco terrible, ¿no?" le interrumpe Piqué, satisfecho por ser uno de los señalados por el madridismo, aunque Ibai le admite que, para él a nivel personal, "no era de los que peor me caía del Barça": "Tampoco eras de mi agrado, pero no el peor".

Y así surgió la pregunta inversa a Piqué sobre los jugadores del Real Madrid que peor caían en Barcelona, a la que ni corto ni perezoso respondió entre risas recordando anécdotas de aquel fútbol: "Lo típico era lo de Cristiano, primero estaba él, y luego ya dependía de la época. Arbeloa a lo mejor, Ramos... En la época de Mou, Pepe, mucho Pepe, que casi no me acordaba... Raúl no, aunque hizo callar al Camp Nou, esa es histórica".