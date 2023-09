Vida y muerte de dos amigos inseparables: la tragedia de Dmitry Golovchenko y el milagro de Sergey Nilov

Como contamos hace unos días, la ascensión de la cordada compuesta de Dmitry Golovchenko y Sergey Nilov, que intentaba realizar la primera ascensión de la virgen arista sureste del Gasherbrum IV (7.925 m) en el Karakorum en Pakistán, terminó abruptamente en tragedia por la muerte de Dmitry. Hicimos una línea del tiempo de la ascensión de la montaña que se considera una de las más bellas y más salvajes del mundo, y que cuenta con pocas ascensiones, todas por ruta diferente. Esa línea del tiempo se interrumpió a finales del agosto pasado, y lo que se sabía hasta ahora fue solamente que Golovchenko se mató en una caída y su amigo y compañero Nilov descendió solo, con congelaciones de tercer grado.

Recientemente, la comunicadora del equipo, Anna Piunova de Mountain RU, ha podido hablar con Nilov quien ha regresado a Moscú y contó los detalles del accidente.

El último mensaje satelital de los escaladores, como escribimos en el artículo anterior, fue el 30 de agosto de 2023. En ese mensaje, los dos hombres informaron que estaban a 7.583 metros. ”Todo normal, nos quedamos (aquí) esta noche”, decía el sms enviado por Golovchenko a través de su teléfono satelital. A partir de ese momento no se supo nada más de ellos hasta el 5 de septiembre, cuando supimos de que Nilov bajó solo, sin Dmitry, desaparecido y probablemente muerto.

31 de agosto de 2023

Ese día, Golovchenko y Nilov alcanzaron los 7.684 metros tras un día difícil en la arista sureste, un terreno desconocido y rodeado por el abismo, tras llevar casi dos semanas por encima de los 7.000 metros. Tras una difícil jornada de escalar encontraron un pequeño sitio ligeramente inclinado donde querían poner su tienda de campaña y pasar la noche para recuperar fuerzas. Para nivelar el suelo para su tienda, tuvieron que rellenarlo con piedras y nieve, una labor muy difícil dada la mala calidad de las piedras que se deshacían y que estaban cubiertas por hielo. Aseguraron la tienda de campaña y ellos mismo también se ataron a la tienda para asegurarse. Acto seguido se metieron en ella y empezaron a preparar té antes de dormir.

Cuando estuvieron dentro de la tienda notaron que ésta empezó a deslizarse ligeramente en el terreno, por lo que Nilov rápidamente se desató y salió de ella para poder nivelar más el suelo. Empezó a hacer nudos en la cuerda y lo lanzó a Golovchenko quien estaba dentro de la tienda intentando recoger rápidamente todo el material y enseres para que ésos no cayeran. En ese momento, Nilov, quien estaba fuera de la tienda, tan solo pudo escuchar que Golovchenko de repente gritó. "Seryosha (diminutivo de Sergey), me estoy cayendo!” Cuando Nilov comprendió la frase de su compañero, tan sólo pudo ver que la tienda entera, con Golovchenko dentro, empezaba a deslizarse cayendo al corredor que estaba debajo de ellos. La cuerda de seguridad que Nilov lanzó a Golovchenko, se quedó allí arriba, vacía. A Golovchenko no le dio tiempo atarse a ella.

Una caída de cientos de metros

Golovchenko cayó al vacío con la tienda de campaña cientos de metros y Nilov se quedó sin compañero y sin equipamiento. Tuvo que pasar la noche gélida en la intemperie en la misma ropa que llevaba en el momento del accidente, agarrado a la cuerda de seguridad. El día siguiente descendió 15 largos de cuerda hasta el punto donde cayó su amigo. Lo encontró sin vida, aproximadamente a 7.000 metros. Nilov se dispuso a intentar recoger los enseres que se podían salvar, envolvió el cuerpo de Golovchenko en la tienda de campaña y arrastró todo hasta el centro de la meseta cerca de una cascada de hielo, a duras penas.

Lucha por la supervivencia

Nilov tuvo que luchar para sobrevivir y descender al campamento base solo, sin nada, por una ruta que es extremadamente peligrosa. De hecho, la pareja, tras la ascensión de la arista sureste querría descender por otra ruta, porque la elegida para el ascenso es tan difícil que bajar por allí es casi imposible. Nilov milagrosamente pudo bajarse de la montaña cinco días más tarde, llegando al campamento base demacrado, sin beber, sin comer y con congelaciones de tercer grado en los pies.

La cordada de dos más sólida y unida del alpinismo de nuestros tiempos se formó hace más de veinte años. Aparte de haber sido galardonados con el prestigioso premio Piolet de Oro por sus ascensiones en el Thalay Sagar y el Muztagh Tower, Golovchenko y Nilov llevaron a cabo otras expediciones de máximo compromiso y de primer nivel, por ejemplo, en el temido Jannu, en la Torre del Trango, en la Torre Asgard, y en varias montañas difíciles de Asia. Todas ellas eran primeras ascensiones de rutas, caras y aristas nuevas. La esencia del alpinismo se concentraba en todas sus empresas y fueron amigos del alma, inseparables.

Dmitry Golovchenko deja atrás a su mujer Sasha, y dos niñas, una de 12 años y otra de 6 meses. Mountain RU ha incluido en su noticia publicada en Facebook una cuenta para recaudar fondos con el fin de ayudar a la familia.