Los ultras italianos desatan el infierno al incendiar el estadio del equipo rival tras perder el partido

Los ultras han vuelto a hacer de las suyas, esta vez en Italia. La sección más radical del Foggia, que perdió 2-0 el clásico ante el Taranto en la primera jornada de la Serie C, castigaron al equipo rival prendiendo fuego a su estadio.

Los seguidores del Foggia, enfadados con el resultado, lanzaron bombas de humo sobre plástico inflamable que hicieron arder el Estadio Erasmo Iacovone, tal y como han informado diferentes medios italianos.

Afortunadamente no hay heridos de este incidente, a pesar de que lanzaron esas bombas hacia la zona en la que se encontraba la afición del Taranto. La labor de los bomberos fue trascendental para desalojar y frenar el avance de las llamas.

Mientras tanto, los ultras del Foggia iban cantando "Y no hay más, el Lacovone ya no existe", tal y como ha afirmado Fabiano Marti, concejar de Taranto, que ha añadido: "Esto no es deporte, esto no es animar, es simplemente tanta ira, tanta tristeza".