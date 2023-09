Duras críticas a los favoritos de la Vuelta por el bochornoso final en la Laguna Negra: "No pueden pagar los espectadores"

Los favoritos a ganar la Vuelta a España dejaron una imagen vergonzosa en el final en alto de la undécima etapa, con llegada a la Laguna Negra. El pelotón se abrió a lo ancho de la carretera, por lo que hicieron imposible realizar cualquier movimiento, en la única ascensión de la jornada, que prometía un final emocionante. Finalmente, y para apañarlo, en la parte final hicieron el paripé a falta de 300 metros para meta y realizaron un ataque para así aportar algo de emoción a los espectadores.

En el día en el que Jesús Herrada brilló en una subida exigente, en cambio el pelotón decepcionó a los espectadores. Cabe añadir que esta subida fue final en alto de la Vuelta a España 2020 y en aquella edición Enric Mas perdió 9 segundos con Roglic y Kuss entró a 12 segundos de su compañero de equipo. Se trata, por lo tanto, de una ascensión en la que se puede marcar alguna diferencia.

Entre los que se han quejado sobre este suceso hay que destacar a Javier Ares, periodista y comentarista de Eurosport, que se mostró indignado en el programa posterior a la etapa: "Si es una protesta, no la voy a aceptar de ninguna de las maneras", aseguró. "No pueden pagar los espectadores", añadió.

Respecto a lo sucedido este miércoles en la ascensión final, Remco Evenepoel declaró después de la etapa que "algunos chicos empezaron a marcar el ritmo y les dije que mantuvieran la calma y lo bajaran porque no creo que tengamos que tomar el control de la carrera. Al final me escucharon y rebajamos el ritmo, no tenía ningún sentido imprimir un ritmo alto o buscar diferencias en un puerto como este".

Lo sucedido provocó mucho revuelo en las redes sociales al no haber en el final de etapa ningún tipo de pelea entre los favoritos.