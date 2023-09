Sean Strickland golpea en el estómago a un seguidor de UFC en Australia

Sean Strickland nunca deja a nadie indiferente. El mediático luchador de UFC peleará este fin de semana en Sidney por el campeonato de peso medio frente al campeón Israel Adesanya en UFC 293. Sin embargo, a pocas horas de aterrizar en Australia ya se había visto envuelto en la polémica. El norteamericano ha contado en Fox Sports Australia que golpeó a un seguidor de UFC en Bondi Beach tras una confrontación con él.

Strickland explicó que un hombre se le acercó y le dijo: “¡Izzy te va a destrozar!” y que él le contestó con un puñetazo en el estómago. “Luego me marché, pero si lo veo otra vez, no hay problema. Le daré las gracias por no presentar cargos”, explicó Strickland, que al principio pensó que el hombre se acercaba a él para hacerse una foto con él.

Strickland crea polémicas con cada palabra que sale de su boca. Ha hecho declaraciones poniendo de manifiesto su supremacismo blanco, considera que las mujeres deberían dejar de trabajar y volver a encargarse del cuidado del hogar y también ha manifestado en varias ocasiones su deseo de matar a alguien.

A pesar de estar ante la pelea más importante de su carrera deportiva, Strickland sigue dando de qué hablar con comportamientos más que cuestionables. El actual número cinco de la división de peso medio venció por KO a Abus Magomedov en su última pelea el pasado mes de julio.

El peleador norteamericano llega a esta cita con una racha de dos victorias consecutivas y con un récord de 27 triunfos y cinco derrotas. Pero Strickland tendrá a uno de los mejores luchadores de UFC al otro lado del octágono, Israel Adesanya.