Las dos semanas de la vergüenza del fútbol español

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de trofeos en el estadio australiano provocó un aluvión de críticas generalizadas hacia el mayor representante de la Real Federación Española de Fútbol. Este hecho llegó a todos los ámbitos de nuestro país y grandes personalidades, como Pedro Sánchez, Miquel Iceta, Yolanda Díaz, Víctor Francos (presidente del CSD) y un sinfín de protagonistas e instituciones, rechazaron el comportamiento de un Rubiales que podría tener las horas contadas al frente de la RFEF.

Justo después de aterrizar en Madrid con la Copa del Mundo, el presidente de la Federación de fútbol español se disculpó a través de un vídeo publicado por la RFEF y explicó algunos detalles de un hecho que ha dado la vuelta al mundo. Estas declaraciones, que fueron "insuficientes" para el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, serían el principio de un revuelo que ha dejado muy tocada la imagen del fútbol español en el resto del mundo.

Sorpresa en la Asamblea Extraordinaria

El comportamiento de Luis Rubiales en Sídney, Australia, provocó la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria por parte de la RFEF para estudiar el caso detalladamente. Durante los días previos a la reunión, la palabra 'dimisión' era lo más sonado en todos los rincones de nuestro territorio nacional e, incluso, Rubiales habría filtrado a su equipo y personas más cercanas la decisión de hacerlo realidad durante el pasado viernes 25 de agosto.

No obstante y cuando todos los asistentes esperaban el momento de la renuncia por parte del presidente, el granadino sorprendió a todos en la ciudad del fútbol de 'Las Rozas':" No dimito", acompañado de un discurso que fue aplaudido (dicha acción 'echó más leña al fuego') por Luis De la Fuente y Jorge Vilda, seleccionadores absolutos de la selecciones masculina y femenina, respectivamente.

Denuncia del Consejo Superior de Deportes

Un día después de la no dimisión de Luis Rubiales como presidente de la RFEF, el CSD movió ficha y anunció oficialmente su denuncia ante el TAD. A primera hora de la tarde del 26 de agosto, el Tribunal hacía pública la suspensión temporal de "toda actividad relacionada con el fútbol" a Rubiales, lo que significaba la salida, por el momento, del granadino. Su relevo interino lo tomó el presidente del fútbol extremeño, Pedro Rocha.

El primer trabajo de Rocha al frente de la RFEF fue borrar de inmediato el comunicado de Rubiales, que tanto revuelo y críticas generó, en las páginas oficiales de la Federación. Horas más tarde y tras el comunicado oficial de la FIFA donde suspendía a Rubiales durante 90 días de su cargo, llegaron los "arrepentimientos" de Vilda y De la Fuente tras sus aplausos a Luis Rubiales en su discurso de la Asamblea Extraordinaria.

Una huelga de hambre

Mientras que la Fiscalía decidía abrir diligenicas contra Luis Rubiales por unos hechos que, supuestamente, podrían ser considerados como un delito sexual, la madre del granadino se encerraba en la iglesia de la Divina Pastora de Motril para inicial una huelga de hambre y pedir "justicia" para su hijo. Asimismo, más familiares de Rubiales, como una de sus primas, denunciaron el comportamiento de Jenni Hermoso y su "repentino" cambio de actitud.

Por otro lado, la nueva presidencia de la Real Federación Española de Fútbol no iba a levantar el pie del acelerador y, mediante un nuevo comunicado, exigían la "inmediata dimisión" de Luis Rubiales por los "inaceptables comportamientos" durante la entrega de medallas en la final de la Copa del Mundo.

Sin sueldo, sin coche y sin aparatos electrónicos.

Tras la inhabilitación de la FIFA a Rubiales, el siguiente paso de la Real Federación Española de Fútbol, tal y como marcan la suspensión, era dejar sin sueldo, sin coche y sin móvil al granadino, y así lo hizo la institución, que cortó de raíz todos y cada uno de los privilegios que tenía, hasta el momento, Luis Rubiales. Asimismo, tampoco recibiría los honorarios específicos como vicepresidente de la UEFA.

Un supuesto despido y un empeoramiento de salud

Pedro Rocha, durante el 30 de agosto, habría comunicado a Jorge Vilda lo que era un secreto a voces: el flamante técnico campeón del Mundo no continuaría entrenando a la selección femenina de fútbol. No obstante y a pesar de que Vilda quiere continuar dentro de la RFEF, ya suenan posibles destinos para el entrenador madrileño, por lo que su futuro, a corto plazo, se desconoce.

La madre de Rubiales, al mismo tiempo, sufrió un empeoramiento de salud mientras realizaba la huelga de hambre por las "injusticias" que estaba sufriendo su hijo y tuvo que ser trasladada al hospital por una crisis nerviosa después de dos días y medio que se mantuvo encerrada en la iglesia de Motril.

El discurso de Aitana Bonmatí

Mientras la espera se hacía larga en el veredicto final del TAD, Aitana Bonmatí fue elegida mejor jugadora del año para la UEFA y, durante la gala en el sorteo de la Champions, la futbolista del Barça lanzó al mundo entero un mensaje muy especial: "Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como faltas de respeto", añadió emocionada. Además, el premio se lo dedicó "a Jenni y a todas las mujeres" que habían sufrido este tipo de trato.

El "perdón" de De la Fuente y una resolución inesperada

La mañana del viernes 1 de septiembre comenzaba, a las 12:30 horas, con el "perdón" de Luis De la Fuente antes de dar la lista de convocados para los dos próximos partidos de la selección española de fútbol. En sus declaraciones, el técnico nacido en Haro mostró su "arrepentimiento" y aceptaba "las críticas merecidas" por un "error humano" que cometió tras el discurso de Luis Rubiales durante la Asamblea Extraordinaria.

Esta no sería la única noticia del día, y la no más importante, puesto que el TAD decidió abrir expediente a Rubiales por dos faltas graves (beso a Jenni Hermoso y 'tocamientos' en el palco de autoridades) y no por dos faltas muy graves, lo que hubiese supuesto que el CSD iniciase los trámites oportunos para la suspensión del granadino. Por ello, esta decisión, que sentó 'como un jarro de agua fría', abrió la puerta de una posible denuncia por el comportamiento de Rubiales ante la justicia ordinaria, según confirmó Miquel Iceta.

Tras la decisión del Tribunal, Luis Rubiales, a través de un nuevo comunicado, volvió a pedir "disculpas" por "errores evidentes" que había cometido después de la final entre España e Inglaterra. No obstante, el granadino siguió por la línea de su discurso en la Asamblea: aseguró que era víctima de un "linchamiento político y mediático" y que el beso a Jenni Hermoso fue "mutuo y consentido". Además, promete que va a seguir defendiéndose "para demostrar la verdad".

Las próximas horas pueden ser clave en el futuro de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El TAD, en estos momentos, sigue estudiando las cautelares solicitadas por el CSD y, Jenni Hermoso, sopesa si se implica, de forma personal, en la causa legal contra Rubiales y la RFEF.