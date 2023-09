Las 24 horas más tensas de De la Fuente: de los aplausos a la 'traición' a Rubiales

Los aplausos de Luis De la Fuente durante el discurso de Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria provocaron un sinfín de críticas hacia el seleccionador nacional de fútbol. Por ello y después de varios intensos días, el técnico español ha querido "pedir perdón por un gesto que no representan" sus valores ni su "forma de pensar", como ya mencionó en un comunicado, junto con Jorge Vilda, después de conocer los procedimientos que la FIFA iba a dar para tratar este tema.

"Las criticas pienso que son totalmente merecidas, las lamento y las comprendo. Pido perdón, cometí un error humano, pero creo que no tengo que dimitir. Cuento con el apoyo de los presidentes territoriales y el presidente de la RFEF", añadió De la Fuente, zanjando todo tipo rumor de una supuesta e hipotética dimisión. Además, el seleccionador absoluto de fútbol indicó que asistió a la Asamblea "preparado" para vivir una situación que fue totalmente distinta. "Acudí convencido de que el presidente iba a despedirse. La situación me superó. Me quedé en shock", recalcó.

Asimismo, mencionó lo mucho que siente la tardanza en expresar su "arrepentimiento" tras lo sucedido en Las Rozas: "Me gustaría pasar página. No reconocía mi cara. No tengo la facilidad de redactar un comunicado en horas, en ese escenario me sentí muy incómodo por la trascendencia. Aún así, desde que salimos de la Asamblea empezamos a elaborar el comunicado", declaró el entrenador nacional. Asimismo, expresó que "el lugar donde más cómodo" se siente dando explicaciones es cara a cara, en la rueda de prensa: "Este es mi espacio, aquí me siento cómodo. Aquí digo siempre verdades, entendía que este era el espacio donde dar explicaciones".

Por otro lado, Luis De la Fuente no quiso entrar a debatir el futuro de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol: "No soy juez, dejemos a los organismos resolver las cosas, luego será momento de valorar", añadió. Además, reconoció que no se "sintió traicionado por Rubiales en ningún momento" después de anunciar el granadino que, finalmente, no dimitiría.

Por último, el técnico fue preguntado por la situación que está viviendo Jenni Hermoso, la gran víctima de todo lo sucedido en el estadio de Sídney, Australia: "No he contactado con ella, está viviendo un momento difícil. Seguramente no he tenido el valor de hacerlo. Ni ella ni sus compañeras son responsables de lo que están pasando. Estoy del lado de la igualdad y del respeto", finalizó Luis De la Fuente.