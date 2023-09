Rocío Martínez: "Me gustaría que las jóvenes piensen que una mujer sí que puede llegar a presentar un programa de radio deportivo"

Tras una dilatada carrera en el mundo del periodismo deportivo, su trayectoria 'vuelve' a sus orígenes, a la radio. Rocío Martínez, actual presentadora de Antena 3 Deportes, emprende una nueva aventura para hacer historia. A partir de ahora, junto a Edu Pidal, copresenta Radioestadio Noche, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un espacio radiofónico deportivo en la franja nocturna.

La periodista, que ya se posiciona como toda una pionera en la profesión, recibe en los estudios de Onda Cero a 20minutos para desvelar qué le genera esta nueva experiencia, cuáles son los avances que las mujeres han vivido en el periodismo deportivo, su opinión sobre los últimos acontecimientos como el 'caso Rubiales'...

¿Qué espera de este nuevo proyecto?Espero que la gente se lo pase bien, que sienta que Radioestadio Noche es un programa con el que les gusta pasar un ratito. Para eso la clave va a ser que nosotros lo pasemos bien y ya te digo que eso está casi garantizado. Tanto Edu Pidal como yo y todo el equipo somos auténticos locos del deporte y la comunicación. Nos encanta esto. Me siento una privilegiada por poder contar el deporte. Además, en Antena 3 es un bloque informativo, es una cosa más cortita, y a mí que me encanta hablar, me dejan ahora ahí dos horas al frente con Edu...

¿Qué va a caracterizar a Radioestadio Noche esta temporada?Vamos a hacer un programa riguroso, entretenido y que haga que la gente se sienta a gusto viviendo algo que es muy importante en la vida de la gente como es el deporte.

¿Qué es lo que más le motiva de llegar a esta nueva etapa en la radio?Me motiva todo. La confianza que ha depositado Atresmedia en mí, la responsabilidad de ser la primera mujer que se pone al frente de un programa radiofónico deportivo de noche... Eso es una responsabilidad añadida, pero sobre todo la responsabilidad de que la gente piense que ha merecido la pena. Yo creo que lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo y para mí el tiempo de la gente es sagrado.

Me gusta mucho la contundencia que tiene Carreño y la chispa de Juanma Castaño

¿Qué supone para usted ser la primera periodista española en presentar un programa radiofónico de deportes en la noche?Es un orgullo y una responsabilidad también. Era el único rol que faltaba por desempeñar en el periodismo deportivo por parte de las mujeres. Pasar a la historia como la primera es algo que me hace ilusión, pero sobre todo porque yo he sido joven y tenía como referente a Olga Viza o María Escario como mujeres del deporte.



Ahora yo no me siento ejemplo de nada ni referente, pero sí que me gustaría que las jóvenes piensen que una mujer sí que puede llegar a presentar un programa de radio deportivo. Me gustaría que yo sea la primera pero que, a partir de ahora, sea algo normal.

¿Cree que se exige diferente a una mujer que a un hombre en el periodismo deportivo?

Siempre hemos tenido que demostrar más. Insisto en que ahora eso yo creo que no pasa. También es verdad que yo no me he sentido nunca discriminada por ser mujer. Soy mujer, pero ante todo soy Rocío Martínez. Y soy una periodista que trabaja mucho, que le gusta mucho lo que hace, que le echa muchas horas, que le pone pasión e intenta ser una buena profesional. Entonces cuando tú demuestras esto ya no tienes ningún ojo de sospecha sobre ti.

¿Cómo ve a sus rivales, Juanma Castaño y Manu Carreño?

A mí me gustan mucho, eh. Seguramente tengo muchas cosas que aprender de ellos. Cada uno va a tener su estilo, pero son dos periodistas y comunicadores a los que admiro mucho. Me gusta mucho la contundencia que tiene Carreño y la chispa de Juanma Castaño, que le veo muy vivo y capaz de dar mucho ritmo al programa con el sentido del humor. Para mí es un honor compartir horario nocturno con ellos. Si leen esta entrevista les voy a decir que nos dejen algún oyente –se ríe-.

La periodista Rocío Martínez, nueva presentadora de 'Radioestadio Noche' José González / 20m

¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer en el periodismo deportivo desde sus inicios hasta ahora?Ahora somos muchas más. Y ahora pasa menos, pero cuando empecé había mucha gente que me preguntaba ‘¿Pero tú qué haces contando deporte?’. Yo tenía que explicar que a mí me gusta mucho el deporte. Ahora ya esa pregunta la hacen menos. Antes había más comentarios que ponían en duda la valía de la mujer para contar el deporte y eso, afortunadamente, está cambiando.

¿Por qué cree que hacen falta más mujeres en el periodismo deportivo?Es una realidad que la presencia de la mujer en el deporte es mayor que antes. Al final es una solución natural que si hay más mujeres en el deporte también haya en el periodismo, aunque sí que es verdad que en los puestos de dirección de las instituciones deportivas, no. A ver si conseguimos cambiarlo también poco a poco...



A nivel deportivo, el 'caso Rubiales' tiene un recorrido muy importante

¿Qué opina sobre el 'caso Rubiales'?Yo creo que Rubiales no puede seguir siendo el presidente de la Federación. No puede hacer lo que hizo. Tú no le puedes dar un beso a una persona en los labios, mucho menos si eres su superior, su jefe. Este gesto ya para mí le inhabilita como representante del futbol español. Encima era un contexto de un Mundial con todo el mundo pendiente y eso, con el gesto del palco, ha hecho mucho daño. Él se ha equivocado en la gestión de este asunto. Le ha faltado arrepentimiento sincero.

¿Cree que puede llegar mucho más lejos para intentar salvarse?Su estrategia es ir a la guerra. Debería haber sido agachar las orejas y decir ‘me he equivocado’ y seguramente, si hubiera reaccionado así, esta bola no hubiese sido tan, tan grande como ha sido. Pero sí, él va con su argumento de que un pico no es un motivo para tener que dimitir y luego además ha puesto el foco en que ella fue la que se abalanzó sobre él. Y es que ese tipo de declaraciones son ya lo que ha terminado de hundirle.

¿Qué le diría a los que afirman que es todo una invención de la prensa?Es una imagen que hemos visto todos. Invención no hay por ningún lado. El fútbol en este país es algo muy importante. No es solo el trato a las mujeres en este caso, es también que España quiere organizar un Mundial y ahora mismo está en la cuerda floja por esto. A nivel deportivo, este tema tiene un recorrido muy importante.



​Rocío Martínez Periodista deportiva. 46 años. Burgos. Es una periodista deportiva que desde niña sabía que se quería dedicar al mundo de la comunicación. Comenzó su aventura en Radio Castilla, antes de pasar a la Cadena Ser. Después formó parte de Terra y Real Madrid TV hasta llegar a Antena 3, donde ahora es la presentadora del informativo deportivo en la edición de noche. Este año regresa a la radio, esta vez en Onda Cero, para ser la primera mujer en presentar (junto a Edu Pidal) un programa deportivo radiofónico nocturno.

¿Cree que el periodismo deportivo ha perdido credibilidad?Hablar de periodismo deportivo así en general... Es que hay muchos periodismos deportivos, tantos como personas. Yo creo que en general, especialmente en los medios tradicionales, se hace buen periodismo. ¿Que se hace mal periodismo? Pues también, pero no estoy de acuerdo en demonizar el periodismo deportivo.



Esta sociedad tendrá un problema el día que no haya periodistas que cuenten lo que alguien no quiere que se cuente. Ahora mismo la comunicación es muy importante en todos los ámbitos. Somos los periodistas también un poco los fiscales de la vida. Tenemos que indagar en cuál es el verdadero trasfondo de lo que se cuenta.