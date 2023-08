Jon Jones dice que piensa en Stipe Miocic incluso cuando tiene sexo

No es raro que la obsesión y la genialidad vayan de la mano. Podemos verlo en el cine de Woody Allen, en el que la muerte es casi una constante en sus películas, o en el de Greta Gerwig, que recurrentemente trata de dar la profundidad que muchas veces se le ha negado a los personajes femeninos de las películas. En el caso de las Artes Marciales Mixtas, que no dejan de ser eso, un tipo de arte, también abundan este tipo de fantasmas.

Es el caso de Jon Jones, el artista marcial más reconocido (y problemático) de UFC. En su caso, su obsesión está relacionada con sus oponentes, a los que estudia y en los que piensa hasta en los momentos más insospechados, como en la cama. Y es que incluso cuando tiene sexo, sus oponentes pueden cruzársele por la cabeza. Les tiene miedo y le obsesionan:

"Siento que cuando llegas a un lugar en el que no sientes nada, probablemente es cuando deberías dejarlo… En este punto, todavía me pongo muy nervioso, hombre. Tengo pesadillas con mis oponentes. Podría estar metido hasta el fondo en lo que tú ya sabes [risas] y Stipe se me pasaría por la cabeza".

Evolución

Es muy probable que este miedo y esta obsesividad jueguen un papel muy importante en el desarrollo de Jon Jones como artista marcial ya que, sin ello, no habría mejorado todo lo que ha mejorado con el tiempo y, probablemente, nunca habría llegado a estar donde está. De hecho, si miramos su debut frente a André Gusmão podemos ver que estaba muy lejos de donde llegaría. Tenía buena lucha pero no sacaba una sola patada o un codo giratorio. Eso lo aprendió después:

En Jon Jones hay horas y horas de entrenamiento, de pulir cosas, de desarrollar técnicas y de estudiar oponentes. Es todo ese trabajo, junto a su constitución física, claro está, que ha llegado a alcanzar este nivel. Y todo ese trabajo no se hace si no hay obsesión, recurso para controlar el miedo.