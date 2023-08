Carlos Alcaraz canta una canción de Sebastián Yatra en pleno US Open 2023 tras ganar su primer partido

El tenista murciano Carlos Alcaraz ha sorprendido al público este miércoles cantando una canción del cantante colombiano Sebastián Yatra después de ganar su primer partido del US Open 2023 como vigente campeón.

Al finalizar el partido, Alcaraz ha sido preguntado por el apoyo de su amigo Yatra. El tenista ha explicado que el colombiano es un gran apoyo y que lleva consigo siempre una canción suya. Ante estas declaraciones, el entrevistador ha pedido a Alcaraz que cantase un fragmento.

La canción que motiva al tenista en sus partidos es Vagabundo, un tema publicado por Yatra el 12 de mayo. Alcaraz, tímidamente y ente risas, ha cantado un trozo del estribillo. "Puedo estar con todo el mundo, dármelas de vagabundo", ha entonado el murciano mientras el cantante original de la canción le animaba desde la grada.

Alcaraz se ha hecho con la victoria después de que el alemán Dominik Koepfer haya tenido que retirarse pro una torcedura de tobillo en el primer juego del primer set. Tras el partido, el murciano ha lamentado la retirada de su oponente. "No es la mejor manera de ganar un partido", ha expresado Alcaraz quien ha añadido que quiere "jugar batallas" y "partidos completos".

Además, el tenista también ha hablado de su cambio de look en la pista, donde ha jugado con una camiseta sin mangas. "Sinceramente, cuando me puse las mangas, pensaba en Rafa cuando se las puso. Ganó el US Open, ¿verdad? Me encanta ponérmelo a veces en algunos torneos concretos", ha explicado.