La broma de Gasly sobre la '33' con Alonso y Verstappen tras la carrera en Zandvoort: "¿Cuánto estarías dispuesto a pagar?"

El Gran Premio de los Países Bajos nos dejó probablemente la mejor carrera del año. No sólo por la actuación estelar de Fernando Alonso, la más cercana a la victoria '33' desde Mónaco, sino por la inaudita igualdad entre pilotos, el caos en el pit lane y la acción sobre una pista mojada pero cambiante que dejaron multitud de detalles, emociones fuertes y más de una sorpresa.

Hubo adelantamientos, sanciones, salidas de pista, baile constante en boxes, coches de seguridad y una lluvia intermitente que terminó de aderezar una ensalada de pura locura como la que se sirvió en Zandvoort. Hasta Max Verstappen estuvo en peligro por momentos, aunque pudo asegurase otra victoria de mérito en su propia casa, mientras Alonso regresó al podio tras cuatro carreras y Pierre Gasly aprovechó una sanción a 'Checo' Pérez para estrenarse en el cajón como piloto de Alpine.

Todos los pilotos, o por lo menos los que hicieron una carrera decente, disfrutaron como niños en un parque de atracciones. Se les notaba en la cara, sobre todo a los integrantes del podio, una mezcla de agotamiento y satisfacción no por un resultado, sino por haber corrido una carrera que será recordada como un clásico en unos años.

Eso provocó que la rueda de prensa posterior a la carrera estuviese también cargada de buen rollo y caras animadas. Antes del podio, Verstappen flipaba con la salida de Alonso, desatado después en su celebración como Gasly, que no podía contenerse, y ya frente a los medios, el ambiente estuvo más distendido que nunca.

Por eso el piloto francés, poco acostumbrado a estar entre los tres primeros, aprovechó su momento para bromear siempre que pudo. Así, preguntado por un incidente en el que Verstappen le echa de la pista y por el que pudo ser sancionado, prefirió pasarle la 'patata caliente' a Alonso en lugar de mojarse sobre reclamar una posible sanción al neerlandés:

"Creo que acabé a más de cinco segundos de Max, así que a mí no me importa. Depende de cuánto me pague Fernando, entonces podría plantearme reclamar..." respondió Gasly mirando intermitentemente a Alonso, intentando controlar una risotada que se le escapó después de preguntarle al asturiano: "¿Cuánto estarías dispuesto a dar?".

Cada vez me cae mejor el calvo francés.



Tanto Alonso, que llegó a 3'7 segundos de Max, como Verstappen se unieron a las carcajadas de Gasly, declarado fan alonsista en múltiples ocasiones y muy probable creyente en la '33'. A Fernando no le hizo falta responder con sinceridad, porque no hacía falta. Lo daría todo por volver a saborear las mieles de la victoria, aunque fuese una última vez, pero no sería suficiente para alguien con un hambre insaciable, que después buscaría la 34, la 35, y el campeonato.

Tocará seguir esperando, pero siempre entre risas, porque al menos ahora Alonso es feliz compitiendo, y parece que Aston Martin ha vuelto a ponerse a la altura del reto. Vendrán además nuevas evoluciones para el AMR23 en próximas carreras, lo que podría crear una auténtica oportunidad para dejar sin necesidad de respuesta la pregunta de Gasly. Alonso ya lo está dando todo por la '33', sólo falta que ese esfuerzo tenga su tan merecida recompensa.