¿Por qué Djokovic le ha quitado el número 1 a Carlos Alcaraz con una sola victoria?

Novak Djokovic vuelve a ser el número uno del ranking ATP, tras arrebatárselo a Carlos Alcaraz, y volverá a estar en lo más alto del ranking a partir del lunes 11 de septiembre. El tenista serbio tan solo necesitaba una victoria para subir a la primera posición de la clasificación y la consiguió en su partido de debut en el US Open frente a Alexander Muller por 6-0/6-2/6-3, en 1 hora y 35 minutos.

Esto se debe a que, Novak no participó el año pasado por las restricciones para los no vacunados contra la COVID, que era el caso del tenista de Belgrado. Así, Djokovic no defiende ningún punto y, por lo tanto, cada partido que gana son puntos que suma de forma directa para la clasificación ATP.

Por su parte, a Carlos Alcaraz, campeón del US Open el año pasado, le pasa lo contrario, está obligado a revalidar el título para mantener los puntos que tiene ahora mismo, y todo lo que sea no conseguir la victoria final supondrá una pérdida de puntos para el de El Palmar.

La pelea no termina en el US Open

No termina aquí la pelea por el número 1 que estará disputada hasta el último torneo del año. El tenista murciano todavía puede terminar el año en lo más alto de la clasificación, como hizo el año pasado, debido a que todavía quedan por disputar dos Masters 1000, la Copa Davis y las Nitto ATP Finals.

Zapata es la siguiente piedra

El próximo encuentro del tenista serbio es contra Bernabé Zapata, en el que será el primer partido entre ambos. El partido se jugará en la Billie Jean King Tennis Center, y el último partido de Djokovic en esta pista fue contra Daniil Medvedev, donde no fue capaz de ganarle ningún set y perdió el partido contra el moscovita.