UFC Singapur: el futuro de Max Holloway pasa por Ilia Topuria

UFC Singapur pudo parecer una velada más entre las que la organización hace a lo largo del año, pero esto no es así. Al menos en lo que toca a Max Holloway, el número uno de las 145 libras, cuyo futuro es incierto y complicado. A sus 31 años, el hawaiano ha barrido prácticamente toda la división, pero ha perdido en tres ocasiones contra el campeón, Alexander Volkanovski.

Después de estas derrotas, un cuarto enfrentamiento resulta poco estimulante (aunque al final pueda resultar inevitable). Una opción para Holloway podría ser enfrentarse a Ilia Topuria, algo que el hispano-georgiano ya señaló que le podría interesar hacer en España. Ahora bien, las palabras de Volkanovski, retando directamente a Topuria, parecen indicar que este va a tener su oportunidad en no demasiado tiempo.

Esto, en realidad, podría ser una solución para Holloway, porque si Topuria gana a Volkanovski esto podría habilitarle como retador. Sin haberse enfrentado antes, Holloway podría reclamar legítimamente sus opciones al cinturón. Esto, por tanto, sería un buen escenario para el peleador de UFC.

Subir al peso ligero

La otra opción que tiene es subir de categoría a las 155 libras, pero esto ya lo hizo para pelear con Dustin Poirier y la cosa no salió bien. La diferencia de pegada fue abismal, y eso que Poirier no es de los luchadores más grandes del peso ligero. Quizás contra Charles Oliveira podría darnos un buen emparejamiento, pero si este gana a Makhachev las opciones de Holloway se desvanecen. Otro peleador del peso ligero que podría tener sentido es Dariush, pero no está claro qué podría sacar el hawaiano de este enfrentamiento. Si no pelea por ningún título, quizás lo mejor sería pensar en el dinero y coger aquella pelea que le pueda reportar más: McGregor, Chandler o incluso Gaethje.