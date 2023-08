La prensa internacional reacciona al escándalo de Rubiales: "El presidente de la RFEF se entrega a la retórica victimista"

La prensa internacional no ha dudado en hacerse eco del escándalo en la Real federación Española de Fútbol (RFEF) por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial.

Medios como The Guardian, New York Times o Le Monde critican las actuaciones del todavía presidente de la organización deportiva. El periódico francés de corte progresista, Libération, aborda el tema bajo el antetítulo 'violencia sexual' y señala que Rubiales se "entrega a la retórica victimista". El otro diario francés, Le Monde, lleva el tema a la portada de su digital y califica el hecho de "agresión sexual".

Según recoge el británico The Guardian, Rubiales buscó establecer un paralelismo entre los acontecimientos de los últimos días y el entrenador de la selección española de fútbol femenino Jorge Vilda, cuyo liderazgo del equipo español ha resultado "controvertido", refiriéndose al famoso motín de 'Las 15' de hace tan solo un año. Además, el rotativo habla de la comparecencia del presidente de este viernes y señala que "lo que empeora mucho más esta situación es que su negativa incluso a reconocer su culpa o a dimitir ha sido recibida entre aplausos".

El New York Times, por su parte, recogió que la primera respuesta de Rubiales, antes de abandonar Australia, fue "permanecer firme en que no había hecho nada malo" y que dijo de sus críticos: "No deberíamos prestar atención a los idiotas y a las personas estúpidas". El diario neoyorquino también considera que, aunque los comunicados de prensa habían informado de que Rubiales renunciaría a la Presidencia de la RFEF, este viernes después de cinco años al mando, tomó una "posición desafiante". Con un reportaje en lo alto de su portada, asegura que "a pesar de la fulgurante trayectoria de la selección española, el programa se ha visto salpicado por el sexismo y otros escándalos". También ha decidido sacarlo a portada el famoso Washington Post bajo el titular: El presidente del fútbol español no dimitirá por el beso no solicitado.

Desde Portugal, el periódico Publico dedica su segunda posición en portada al caso Rubiales y lo acompaña de una columna de opinión criticando la actitud del presidente. El periódico brasileño O Globo le dedica igualmente una columna de opinión que en su primer párrafo afirma que la no dimisión de Rubiales "demuestra lo desconectado que está el fútbol de la realidad".