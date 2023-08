Irene Montero, a Jenni Hermoso y el resto de jugadoras de la selección: "No estáis solas"

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha mostrado su apoyo a la futbolista Jenni Hermoso y al resto de jugadoras de la selección española de fútbol tras el comunicado por el discurso del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y ha asegurado que desde el Ejecutivo y las instituciones van a acompañar "a todas las mujeres que han vivido besos no consentidos" o que han sufrido "situaciones de acoso laboral en sus entornos de trabajo" u otras formas de "violencia sexual de mayor o menor intensidad".

Montero ha cargado contra el discurso de Rubiales en el que ha insistido que no dimitirá, criticando al mismo tiempo el "falso feminismo" como una "gran lacra" en el país. En esta línea, la ministra ha señalado que la sociedad española "está hoy indignada con el beso no consentido" y también "con la actitud machista" del presidente de la RFEF "y de toda la gente que le ha aplaudido y acompañado en esa respuesta".

"Nunca más ni los machistas ni el machismo van a contar con nuestro silencio. Cuando sea fácil y también cuando no lo sea tanto, vamos a responder juntas, alto y claro, alzando nuestra voz para decir que sólo sí es sí. La libertad sexual es ya un derecho que todas las mujeres debemos poder ejercer", ha defendido Montero en declaraciones difundidas en la red social 'X'.

Al hilo, la titular de Igualdad ha recordado a la selección femenina de fútbol y "especialmente a Jenni Hermoso" que "no estáis solas", defendiendo que el Gobierno les acompañará "en el ejercicio de todos sus derechos".

"¿Cuántas veces no hemos escuchado que en el fondo ella quería, que ella no se apartó?", ha reflexionado la ministra, incidiendo que estas respuestas "de revictimización" y con "el silencio" son "cómplices de las agresiones y desprotegen a las víctimas, por tanto también tienen que acabarse en nuestra sociedad". Por último, Montero ha afirmado que Rubiales "busca su impunidad" pero nuestra sociedad le ha dicho "que no puede continuar en su cargo", por lo que le ha instado a dimitir.

"Se acabó"

Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha mostrado su apoyo a las jugadoras de fútbol, acompañando el mensaje en redes sociales con la etiqueta de "se acabó". "Con Jenni Hermoso, con todas vosotras", ha escrito. En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Derechos Sociales en funciones y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. "Ellas ya han ganado. Y con ellas todas las mujeres de este país. Gracias", ha agradecido.

Asimismo, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha escrito que "el deporte español es un referente mundial y sus representantes deben dar ejemplo". "La actuación de quien representa a todo el fútbol español es incomprensible e inaceptable. Estamos con las jugadoras", ha avisado.

Por su parte, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha aseverado este viernes que el discurso de Rubiales "no ha sido en absoluto edificante" y espera que "las resoluciones que se tengan que tomar se tomen lo antes posible". "Todos estamos con Jenni Hermoso. Sus sentimientos son nuestros sentimientos", ha asegurado Robles a preguntas de los medios de comunicación desde Toledo.