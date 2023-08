José Ramón de la Morena, sobre Rubiales: "Es un macarra, conozco bien a este personaje"

El escándalo de Rubiales sigue su curso tras la denuncia del Gobierno por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Este viernes, el periodista deportivo José Ramón de la Morena participaba en el programa Todo es mentira de Cuatro, donde no dudaba en lanzar duras críticas contra el presidente de la RFEF. De la Morena no se cortaba al admitir que "he tenido que enfrentarme muchas veces a este personaje".

Además, el periodista ha opinado que la RFEF está mal gestionada y se fomenta que pueda convertirse en una "cueva de ladrones". "Hay 140 asambleístas, que Rubiales tiene a la mitad con un sueldo de más de 100.000 euros", ha añadido, y ha cargado seriamente contra el presidente: "Es la actitud de un chulo de carretera, con esa pinta que tiene, no deja de ser lo que es, un macarra".

De la Morena también ha recordado que en su programa, "levantó el puño" amenazando a uno de los técnicos que estaban en el control. Además, ha señalado que "Rubiales tiene un ejército de abogados que va poniendo querellas a todo el que habla de él y no le gusta" y ha dicho que a él mismo le ha puesto "mil denuncias" y "todas las ha perdido".

Durante la intervención en el espacio televisivo, el periodista ha vuelto a hacer hincapié en que "ellos lo convierten en monarquías hereditarias, es una cosa bestial, mientras no haya una elecciones democráticas es imposible", en referencia a la institución y, además, ha agregado que "es un nido de corrupción, no me extraña que todos aplaudan".