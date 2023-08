Jueces y fiscales progresistas denuncian el "espectáculo machista" ofrecido por Rubiales

Las reacciones a la no dimisión de Luis Rubiales no cesan. La asociación Juezas y jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han denunciado el abuso, la prepotencia y el espectáculo machista ofrecido este viernes por Luis Rubiales ante la asamblea de la Federación Española de Fútbol (RFEF), en la que ha anunciado que no va a dimitir. "Quienes nos representan públicamente deben dar ejemplo y combatir un modelo social de subordinación permanente de la mujer", ha publicado la asociación de jueces progresistas en la red social X (antes Twitter).

En un mensaje, ha denunciado "el abuso, prepotencia y la indigna justificación de actitudes que rechaza la sociedad". "Fútbol, deporte y mujeres merecen otro comportamiento", ha considerado.

En la misma línea, la UPF lamenta el "espectáculo machista" ofrecido por Rubiales en su comparecencia en la asamblea en la que ha justificado el beso en la boca que le dio a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del mundial femenino al asegurar que fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".

Los fiscales han criticado también "los aplausos detrás de casi cada una de sus frases por los asistentes a la asamblea". "Es necesario una revisión institucional para que esta pesadilla no vuelva a repetirse", ha pedido esta asociación que acaba su mensaje con el 'hastag' #FeminismoGracias.

Este viernes por la mañana y contra todo pronóstico, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, se negaba a dimitir después del escándalo y las críticas por el famoso beso a Hermoso. "No voy a dimitir", repetía en varias ocasión defendía que la suya ha sido "la mejor gestión en la historia del fútbol español". Las reacciones no se han hecho esperar. Desde Alexia Putellas hasta partidos políticos y representantes de organizaciones deportivas, todos se han unido para defender la cesión del presidente de la Federación. El Gobierno, por su parte, ya ha iniciado los trámites para destituirlo y llevará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAD, las denuncias en su contra.