Ancelotti se moja sobre el beso de Rubiales: "Es un comportamiento que no me ha gustado"

Se acerca la tercera jornada de LaLiga de Primera con la polémica por el comportamiento de Luis Rubiales todavía en plena ebullición. Uno de los primeros partidos es el que enfrentará este viernes al Real Madrid con el Celta, por lo que el técnico madridista, Ancelotti, ha dado este jueves una rueda de prensa para analizar el partido y, claro, se le ha preguntado por el asunto Rubiales.

Durante estos días, no han abundado los nombres propios dentro del fútbol masculino que han opinado sobre el asunto y apenas dos clubes, Getafe y Osasuna, han levantado la voz, en su caso para pedir la dimisión del presidente federativo.

Ancelotti no tuvo ayer problemas en dar su opinión: "Es un tema delicado. Es un comportamiento que no me ha gustado. No es algo que deba hacer un presidente".

El italiano abundó en el asunto: "Yo creo que el comportamiento de una persona no me afecta en mi vida personal. Yo tengo las ideas muy claras de lo que tengo que hacer y de que tengo una responsabilidad como entrenador".