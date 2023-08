El esperado regreso de Conor McGregor se retrasa hasta 2024

La superestrella de las MMA, Conor McGregor, ha confirmado que no volverá a pelear hasta el año que viene. “No me van a dejar pelear en diciembre, damas y caballeros”, ha afirmado el luchador irlandés en unas notas de voz de Twitter. Esta declaración, que se contradice con sus anteriores afirmaciones de que pelearía en diciembre, no resulta sorprendente. A pesar de su deseo de pelear a finales de año, el irlandés no podrá luchar hasta el año que viene tal y como ha confirmado Dana White, presidente de la UFC.

Una de las cuestiones que determinan el regreso de McGregor es su inscripción en la USADA, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, que requiere que los luchadores pasen controles antidopaje durante seis meses antes de competir. Esto dejaba muy complicado su retorno en diciembre y hasta que el luchador no comience sus pruebas antidopaje, seguirá detenida la cuenta atrás para su retorno.

McGregor esperaba que la USADA hiciera una excepción con él, pero todo apunta a que eso no sucederá. Lo que sí parece claro es que su rival será el excampeón de Bellator y actual número 5 de la división de peso ligero, Michael Chandler.

El propio Chandler declaró en la rueda de prensa de UFC 292 el pasado fin de semana que cuando firmó con UFC como coach para el reality The Ultimate Fighter lo hizo también para pelear contra McGregor al final del programa. Y, a pesar de las constantes idas y venidas de McGregor, afirmó que él “nunca ha dudado sobre ello”.

McGregor agrede a Michael Chandler en TUF 31 TWITTER @JacksFightTalks

Conor McGregor lleva fuera de la jaula de la UFC desde el 10 de julio de 2021, día en el que sufrió una grave lesión en la tibia durante su tercera pelea contra el luchador norteamericano Dustin Poirier. Son ya más de dos años de espera para los seguidores del mediático peleador irlandés.