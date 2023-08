O'Malley noquea a Sterling en el segundo asalto y se convierte en campeón

Tenemos nuevo campeón del peso gallo y es el carismático Sean O'Malley "Sugar". Pese a que el luchador de Montana partía con desventaja en las apuestas, finalmente logró hacerse con el título y proclamarse campeón de peso gallo con una brutal victoria sobre Aljamain Sterling en UFC 292. Nada hacía presagiar que el combate acabaría en tan solo dos asaltos, pero así fue.

En el primer vimos mucho tanteo, el propio de dos peleadores que se saben letales y no quieren cometer ningún error. Sean O'Malley lanzaba frontales para tratar de evitar los derribos de Sterling, y este era muy precavido al lanzar los golpes para que su rival no le cogiera en la distancia. Sin embargo, ya en el primer round "Sugar" se llevó la victoria moral al conseguir que Sterling no le derribara ni una vez.

Así llegamos al segundo asalto en el que Sterling empezó a presionar y a arriesgar algo más, tratando de colocar algún golpe. Por ahí vino el nocaut. Sterling lanzó una mano izquierda que casi tocó a O'Malley, pero fue solo eso, casi. El de Montana vio que la mano había pasado y acto seguido contraatacó con la suya con gran puntería. El golpe tocó el mentón de Sterling que cayó al suelo noqueado. Luego "Sugar" ya solo tuvo que rematar con su ground and pound.

O'Malley se proclama campeón del peso gallo y consigue su victoria número 12 por KO. "Sugar" es el primer peleador salido del Dana White's Contender Series que consigue llegar a ser campeón. A partir de ahora tendremos que ver qué pasa en esta nueva era. Sterling dijo que era su última pelea en la división de peso gallo y que se marchaba al peso pluma, pero ahora parece que se lo replantea. Otro retador posible sería Chito Vera, el único capaz de derrotar a O'Malley hasta el momento. También esperando está Merab Dvalishvili, íntimo amigo de Sterling y número dos de la división.