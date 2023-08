Luis Enrique convoca a Mbappé para el próximo partido del PSG en la Ligue 1

El futuro de Kylian Mbappé va aclarándose conforme pasan los días y se acerca el cierre del mercado de fichajes. Él siempre lo había tenido claro: quería jugar esta temporada en el PSG y marcharse libre al terminar contrato el próximo verano.

Esa posibilidad no convencía a la entidad parisina, que ha hecho lo imposible —mandarle a entrenar con los descartes o ponerle en el marcado— para intentar buscarle una salida o convencerle para prolongar su contrato por los problemas económicos que causaría al club su adiós gratis. Al final, el delantero ha hecho concesiones —renunciar a una parte de la primera de fidelidad— para volver con el grupo y su debut ya está cerca.

Luis Enrique ha confirmado este viernes la presencia del astro francés en el próximo partido del Paris Saint-Germain en la Ligue 1 ante el Toulouse, fuera de casa. "A Kylian lo he visto perfecto, como en los entrenamientos, con muchas ganas y buen ánimo", ha asegurado el técnico.

"Para un entrenador contar con un jugador de la categoría de Kylian... no te voy a decir que no estoy encantado. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel de futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial", añadía el asturiano.

El delantero francés se reincorporó hace unos días al grupo principal tras pasar tres semanas apartado por negarse a renovar su contrato, que termina en junio de 2024. Aunque el conflicto aún no se ha resuelto, Mbappé ha acercado posturas con el club y sus posibilidades de jugar este sábado son cada vez mayores.

De vestirse de corto, el capitán de Les Bleus podría estrenar dupla junto a su compatriota, Ousmane Dembélé, al que Luis Enrique ve listo para ser titular. "Los grandes jugadores se complementan muy bien", ha señalado el técnico, evitando responder si la vuelta de Mbappé podría significar una renovación.

De momento, el francés ha entrado en la convocatoria junto al ex del Barça. Completan la lista: Keylor Navas, Achraf Hakimi, Ugarte, Marquinhos, Fabián Ruiz, Gonçalo Ramos, Asensio, Danilo, Vitinha, Lee Kang-In, Cher Ndour, Carlos Soler, Kurzaka, Zaïre-Emery, Skriniar, Hugo Ekitike, Arnau Tenas y Donnarumma.