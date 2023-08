Chris Weidman vuelve a UFC después de partirse la pierna en dos

Pese a que hoy el peso mediano de UFC está dominado de forma indiscutible por Israel Adesanya ha habido, evidentemente, otros grandes campeones dentro de la división. Es el caso de Chris Weidman, el luchador que puso fin al reinado de Anderson Silva.

Lamentablemente, sus días de gloria han pasado, sobre todo de la horrible lesión que sufrió frente a Uriah Hall hace ya más de dos años. En aquella fatídica noche saltó al octágono y, a los diecisiete segundos, lanzó un low kick que su adversario bloqueó. El resultado fue una brutal fractura de tibia que, literalmente, partió su pierna en dos (cuidado que el vídeo no es apto para ojos sensibles).

Todos los que lo vimos quedamos literalmente de piedra, ya que se trata de una de las lesiones más temidas por los luchadores. Se trata de una lesión rara, basta con mirar la cantidad de low kicks que se tiran, que se bloquean y en los que no pasa “nada”, pero a Weidman le tocó la china.

Recuperado físicamente de aquella lesión, el sábado medirá su suerte frente a Brad Tavares, otro luchador veterano de UFC. En principio, Weidman, que es (o fue) uno de los mejores wrestlers de la compañía debería poder manejar esta pelea, pero tendremos que ver cómo se desenvuelve en el apartado psicológico. ¿Quién no tendría miedo a chutar un low kick cuando te has partido la pierna en dos? Lo queramos o no, este será uno de los aspectos morbosos de la pelea, ver si Weidman se anima o no.