Aitana Bonmatí: "Hemos nacido para momentos como este"

"Hemos nacido para momentos como este". Así describe a EFE Aitana Bonmatí, una de las figuras más destacadas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, las sensaciones y emociones ante la gran final que España disputará, por primera vez en su historia, el próximo domingo ante Inglaterra.

A tres días de la cita, la mediocampista habla en Sídney, donde la selección española trabaja en la recta final de su preparación para la última instancia de un torneo "muy largo" que ha exigido "mucho trabajo detrás".

"Nervios yo creo que habrá, es imposible que delante de un partido como este no haya esos nervios, esa tensión, esas ganas de jugar de saltar al campo, de disfrutar", dice la futbolista catalana.

"Yo he tenido la suerte de jugar en estadios con mucha gente, es algo único, que no vamos olvidar nunca y solo espero que el equipo salga a dar su mejor versión y a jugar como cada una sabe. Hemos nacido para momentos como este", sostiene.

Un momento "único"

Tras uno de los mejores años de su carrera, en el que igualmente fue elegida como la mejor jugadora de la temporada 2022-23 en la Liga de Campeones, la centrocampista asegura que alzar también la copa mundial sería una triunfo "único".

"Mira, antes pensaba: hemos podido ganar la Champions con el club, con el Barça, ¿imagínate si ganamos el Mundial? Es que sería un año redondo, un año único para todas las jugadoras que hemos podido estar en los dos lados y sobre todo para las que estamos aquí pudiendo ganar esta final", cuenta.

Una montaña rusa emocional

Uno de los principales referentes de la selección española, Aitana revela que la trayectoria en el torneo -y los más de 40 días de concentración mundialista- ha sido de altibajos, una montaña rusa que uno necesita aprender a administrar si quiere llegar lejos en el campeonato.

"Han sido muchos días de preparación, de Mundial y, como en una temporada, hay momentos buenos, no tan buenos, momentos de bajón, momentos de subidón. Lo importante es tener ese equilibrio, saber que no todo es tan malo y no todo es tan bueno", expresa.

"Recuerdo el día de Japón, que perdimos 0-4 y seguramente allí todo el mundo empezó a tener dudas, en ella misma, en el equipo", recalca.

Sin embargo, apunta que, así como es necesario saber lidiar con los bajones de estos momentos, hay que ser capaz de dar la vuelta y romper los propios límites.

"De eso va la vida, de tener baches en el camino que te ayudan a ser mejor, a superarte y ahora estás delante de una final en la que llegas con muy buenas sensaciones, con confianza, que no quiere decir confiadas. Y con ganas de explotarla", apunta.

Batallas interiores

Y es que Aitana, que se perfila como uno de los grandes nombres de este Mundial 2023, no esconde sus ambiciones, que caminan lado a lado de un elevado nivel de exigencia de siempre sacar su mejor, sobre todo en un universo tan competitivo -y por muchas veces cruel- como el del fútbol.

"Desde fuera yo creo que que tú seas futbolista profesional puede parecer muy bonito y muy fácil, pero hay momentos muy duros en los que tú tienes una batalla interior contigo misma" y "de luchar contra ti misma para sacar tu mejor versión", explica.

"Yo siempre quiero dar mi mejor versión y soy tan ambiciosa que no me conformo con nada. Muchas veces hago cinco partidos buenos y uno no tan bueno y me quedo con ese no tan bueno, pensando 'qué puedo hacer para mejorar, qué he hecho mal?", completa.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la ayuda de todo un equipo que incluye psicólogo, nutricionista, preparador físico o fisioterapeuta fue aprendiendo a gestionar estos sentimientos.

"Sí es cierto que el balance y saber llevar este tipo de situaciones es lo que te hace ser mejor futbolista, porque no te puedes dejar llevar por las emociones, así que el trabajo mental es importante", reflexiona.

En busca de revancha

Para la gran final de la mayor fiesta del fútbol, Aitana cree que la selección española llega con una trayectoria, energía y confianza "muy positivas" y confía en que el combinado tiene "las capacidades" para ganar el Mundial.

"Creo que tenemos grupo y jugadoras para poder ser campeonas del mundo", sintetiza.

Considera además que una final frente a Inglaterra cobra un significado aún más especial, ya que las inglesas eliminaron a España en los cuartos de la Eurocopa del año pasado.

"El fútbol siempre te da segundas oportunidades. Y creo que el año pasado con el partido de la Euro te quedas con un sabor amargo, porque creo que en el partido fuimos mejores, merecimos ganar y al final no fue así porque el fútbol a veces es así", apunta.

"Es muy importante competir este partido al máximo como venimos haciendo durante todo el torneo. Hemos eliminado a grandes rivales, como Holanda o Suecia, que había sido imbatida", añade.

Pese a que es consciente de que no será un encuentro fácil, la centrocampista tiene total confianza en sus compañeras de vestuario.

"Seguro que va a ser una final muy igualada, porque Inglaterra tiene un equipazo, pero yo confío en las capacidades que tiene este grupo para llevarnos al final", matiza.