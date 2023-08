Horario del Alcaraz-Paul de los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati: dónde ver en directo, online o por TV desde España

Tras la derrota de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Canadá ante Tommy Paul, el murciano se reencuentra con el estadounidense en los octavos de final de Cincinnati y tendrá la oportunidad de tomar su revancha particular frente a un jugador que se ha convertido en la bestia negra de Carlitos en los últimos meses.

No obstante, las dos últimas semanas del español no invitan precisamente al optimismo, pues su juego ha sufrido unos vaivenes que no son característicos en un jugador como Charlie. Estos altibajos podrían provocar que ceda el número uno justo antes del último Grand Slam del año, el US Open: sólo lo separan 430 puntos de Novak Djokovic, por lo que deberá realizar un buen papel en Cincinnati si no quiere perder la cima del ranking ATP.

Horario

Carlos Alcaraz y Tommy Paul se reencuentran justo una semana después de competir en Toronto y se enfrentarán en los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati este jueves 17 de agosto. El encuentro está previsto para que comience a las 20:20 horas.

Televisión

El partido de octavos de final del torneo norteamericano se podrá seguir, en directo y en exclusiva, a través de Movistar Plus + (Movistar Deportes). Además, esta compañía contará con varias opciones habilitadas (plataformas y app) para que puedas disfrutar del encuentro estés donde estés.

Online

Desde 20 Minutos os ofreceremos toda la última hora del partido de Carlitos en Cincinnati. Con nosotros tendrás las mejores imágenes, las impresiones del partido, las declaraciones y una crónica del encuentro de los octavos de final del segundo Masters 1.000 de la gira americana.