Mendilibar explota contra Monchi... y contra Suso por no atreverse a tirar el quinto penalti: "Me están tocando las narices"

El técnico del Sevilla, José Luis Mendilibar, no estaba nada satisfecho al término de la final que su equipo perdió la noche del miércoles ante el Manchester City, y que concedió la Supercopa a los de Guardiola.

Más allá del partido, Mendilibar volvió a ser contundente en su crítica hacia un mercado abierto con la competición ya en marcha, y con la posibilidad de perder a dos jugadores importantes como Bono y Acuña. "Es incertidumbre hasta el uno de septiembre, no lo entiendo, ya lo he dicho. No sabemos con qué gente nos vamos a quedar", apuntó.

"Es muy difícil que se vayan a quedar, me están tocando las narices de todos lados y al final lo normal es que se vayan. Ofrecen miseria al club y hablan con los jugadores", añadió, en una velada referencia a Monchi, director deportivo actual del Aston Villa y ex de la casa hispalense.

Además, el técnico del Sevilla, al ser preguntado por el enfado de Lamela al ser sustituido, dejó caer que Suso no quiso tirar un penalti en la tanda cuando su entrada fue con esa intención. "Me equivoco yo al quitarle porque si se hubiera quedado hasta el final, hubiese sido uno de los que hubiese tirado penalti. Pensaba que el que entraba en el partido también podía tirar el penalti, no ha sido así y me he equivocado. No digo más", terminó.