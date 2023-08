Salma Paralluelo, la gran atleta que terminó siendo una fantástica futbolística

Salma Paralluelo (Zaragoza), delantera de la selección española femenina de fútbol, compaginó el fútbol y el atletismo desde los siete años, hasta que en 2022 se decantó por el balón. Con solo 19 años es una de las jóvenes promesas del Barcelona y de La Roja y durante el Mundial ya ha marcado dos goles históricos: uno a Países Bajos en cuartos de final y otro a Suecia en la gran final.

La española cuenta en su palmarés con un Europeo sub 17 y dos mundiales en las categorías sub 17 y sub 20 con la selección española mientras que como atleta consiguió dos medallas de oro en 400 metros vallas y relevos en el Festival Olímpico de la Juventus (FOJE), además de múltiples récords en el atletismo.

Con 15 años, además de debutar en Segunda División con el Zaragoza, se convirtió en la atleta más joven de la historia en participar en un Campeonato de Europa absoluto. La internacional estaba en el Club Atletismo San José de la misma localidad y competía en distancias cortas y medias.

Salma Paralluelo destacaba tanto que fue galardonada con el Premio Princesa Leonor a la mejor deportista de menos de 18 años en la gala de entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2018, un año en el que logró el Mundial Sub 17 con España y la mejor marca mundial del año en categoría sub 16 en 300 metros vallas y 300 metros lisos.

Salma dejó Zaragoza con 15 años para recalar en el Villarreal, que efectuó un “doble fichaje” con la joven estrella en 2019. La talentosa deportista competiría en el equipo de fútbol y, a su vez, con el Playas del Castellón, club de atletismo que tiene un acuerdo con la entidad amarilla dentro de Endavant Esports.

En Villarreal, Salma fue dejando destellos de su talento creciendo desde el extremo, una posición en la que explotaba toda su potencia física en la segunda división del fútbol femenino español y se convirtió en una pieza clave en el histórico ascenso del Villarreal a Primera División en 2021.

Grave lesión

Salma lideró con sus quince goles al equipo castellonense hasta que se lesionó de gravedad en su rodilla izquierda, diciendo adiós al Mundial de relevos absolutos en Polonia, el Europeo y el Mundial sub 20 y a celebrar el primer ascenso de la historia del Villarreal Femenino vestida de corto.

Pero, tras superar su lesión, reapareció con 18 años para convertirse en una de las sensaciones de la Liga en la temporada 2021-22 con una de sus mejores actuaciones en el Estadio Johan Cruyff, donde marcó, sin saber que luego se convertiría en su nueva casa, uno de los mejores goles del campeonato.

En el Barcelona tenían puestos los ojos sobre la atacante de origen guineano, que fue una de las 23 elegidas por la selección española para la Eurocopa de Inglaterra, pero un problema en un soleo la dejó fuera, y terminó fichando por el club catalán hasta 2026.

Finalmente, llegó el momento que tanto había evitado Salma: tuvo que decantarse por el atletismo o el fútbol. Y eligió el balón. En su primer año en el Barcelona, Salma se ha proclamado campeona de Liga, Supercopa de España y Liga de Campeones y debutó con la absoluta el 12 de noviembre de 2022 en un amistoso contra Argentina, donde partió de titular y marcó un hat-trick.

Las búsquedas se disparan

Desde que dio comienzo el Mundial las búsquedas en internet de la jugadora han aumentado notablemente. Actualmente, Salma Paralluelo compite con la actriz mejicana Salma Hayek en las búsquedas en España según un informe de Google.

El día del debut de La Roja en el Mundial, la aragonesa superó a Salma Hayek en búsquedas, y fue precisamente en Aragón y en La Rioja, donde más aumentó el interés por la deportista del Barcelona.

Durante el Mundial, Paralluelo está compitiendo con la actriz en números de pesquisas, aunque después de conseguir el gol de la victoria este viernes, el Paralluelo ha adelantado por la banda derecha a la sudamericana.