Luis Enrique, claro sobre Mbappé: "Como dijo Al Khelaifi, el club está por encima de todo"

A pesar de que todo parece indicar que Kylian Mbappé agotará el año de contrato que le queda con el PSG, el culebrón continúa. Y el último en pronunciarse sobre ello ha sido Luis Enrique, a quien en su primera rueda de prensa de la temporada le han preguntado por la continuidad del francés.

"Es un tema que ya se resolvió en el pasado de forma positiva antes de que yo estuviera aquí. Espero y deseo que, como sucedió en el pasado, el club y el jugador lleguen a un acuerdo. Eso es lo que a mí también me gustaría. Recuerdo las palabras del presidente: el club está por encima de jugadores y de directores deportivos y lo comparto al 100%", ha afirmado el técnico asturiano.

Y siguiendo esa premisa, Luis Enrique no convocará a Kylian Mbappé para el primer partido de la temporada, en el que se enfrenta este sábado al Lorient. El español sigue respaldando la decisión del presidente.

Además, el exseleccionador español también se pronunció sobre los otros dos culebrones que acechan al PSG, que están protagonizados por Neymar y Verratti, quienes también están en la rampa de salida.

"Tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. No voy a transmitir lo que les he dicho. Prefiero mantenerlo en secreto. Mis palabras es evidente que dicen cosas, pero mis hechos dicen más", ha afirmado el entrenador parisino.

Y sobre Ousmane Dembélé, que tiene ya un acuerdo con el PSG, ha dicho que "no va a jugar porque todavía no es jugador del PSG. No sé qué flecos quedan. Dembélé será jugador del PSG al 99%, pero al 100% no de momento".