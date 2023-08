La divertida presentación del nuevo fichaje del Andorra: "La verdad es que no tengo ni idea de catalán"

El mercado estival de fichajes suele estar marcada por el frenetismo y la tensión, pero siempre hay momento para la diversión, especialmente cuando los clubes y los jugadores formalizan su nueva relación. Eso mismo ha pasado en la llegada del nuevo fichaje del Andorra, el cordobés Álex Calvo, que ha dado una verdadera lección de desparpajo ante los micrófonos en sus primeros minutos en su nuevo club.

Ocurrió durante la habitual rueda de prensa de presentación, cuando Calvo, procendente del Málaga, fue preguntado por su dominio del catalán. Esta fue su maravillosa respuesta: "La verdad que no tengo ni idea de catalán, pero he estado aquí concentrado a ver si pillaba alguna palabra", respondió en tono irónico haciendo estallar las risas en la sala.

🥵🌡️ Álex Calvo quan ha vist la temperatura d’avui…#ÁlexCalvoTricolor pic.twitter.com/Wy6ZbSoonT — FC Andorra (@fcandorra) August 9, 2023

Pero ese no fue su único momentazo, pues después de asegurar que le "gustaría" aprender la lengua, también ha sido preguntado por la diferencia de temperatura a la que deberá aclimatarse ahora. "Frío tampoco he tenido", aseguró volviendo a desatar las risas de los que saben que pronto bajarán las temperaturas drásticamente en la región, pero no ahora en pleno agosto.

Por último, Calvo cerró su recital con una frase de ánimo para el equipo con un final sensacional: "Al equipo se le ve con mucha ambición, con muchas ganas de empezar el domingo y vamos a ganar... ¿No? ¿O qué?", terminó el joven prometedor que aterriza en las filas del club presidido por Gerard Piqué.