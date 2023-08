Los clubes, contra LaLiga y el mercado de fichajes: "No es muy lógico que cierre después de haber jugado 3 o 4 jornadas"

Cuando se acerca el comienzo de LaLiga llegan las quejas de muchos entrenadores y directores deportivos que, con el miedo de perder a sus grandes efectivos en el terreno de juego, no ven comprensible cómo el mercado de fichajes puede cerrarse con varias jornadas disputadas.

Desde el Sevilla han mostrado su cabreo con este método dos de sus hombres más importantes en la actualidad para configurar la plantilla. Víctor Orta, el nuevo director deportivo del club hispalense, ha lamentado que las reglas de LaLiga sean tan estrictas.

"En el día a día del mercado, con jugadores que aún no ha salido, se manejan unos tiempos que ahora empieza la competición y el equipo no está decidido. Al final de mercado se hará un balance, pero estas primeras jornadas quedan difusas. El nivel de la regla provoca que no podamos competir con todos nuestros jugadores", afirmó recientemente.

Además, añadió que "hay que reflexionar sobre si el inicio de la competición debe coincidir con el final del mercado, porque ahora todos salimos perjudicados con lo que le va a pasar al fútbol español este fin de semana, al Sevilla y al 70% de equipos".

Y tras esa queja también ha llegado la de su entrenador, José Luis Mendilibar. Al ser preguntado en rueda de prensa sobre la configuración de su plantilla, ha sido tajante: "Mientras el cierre del mercado no vaya compaginado con el inicio de campaña vamos a empezar qué puede pasar. No hay por donde coger esto, pero tenemos que aguantarlo. Hasta el 1 de septiembre puede pasar cualquier cosa".

Quien también se ha quejado en las últimas horas sobre esto ha sido Francisco, entrenador del Rayo Vallecano. "No sé si se adultera o no la competición, pero creo que no está bien. He tenido jugadores que han empezado conmigo y a las dos semanas se han enfrentado a mí. Como los horarios, es algo que no depende de nosotros… Pero creo que no podemos esperar a que pasen tres o cuatro jornadas para que se cierre el mercado. No es muy lógico", ha afirmado.

¿Por qué sucede esto?

No es un problema que parezca tener fin en las próximas temporadas. A pesar de que LaLiga podría hacer coincidir el cierre del mercado con el inicio de la competición, supondría una desventaja para los clubes españoles, aunque ahora no lo crean.

Si se da por finiquitado el mercado aquí antes que en otros países, equipos de otras ligas podrían hacerse con los servicios de futbolistas de nuestra liga y los clubes no tendrían margen de maniobra para cubrir sus huecos.

Para que no ocurra eso, las cinco grandes ligas (España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania) fijan el mismo día de cierre de mercado para todos, aunque hay otras como la portuguesa cuyo periodo de traspasos cierra unas semanas más tarde.

Ya hubo un intento fallido de cambio

La Premier quiso acabar con el problema que supone empezar la liga con el mercado aún abierto y en 2018 decidió cerrarlo el 9 de agosto. Al día siguiente arrancaba la competición. Sin embargo, salió tan mal que tuvieron que cambiar lo dispuesto para que aquellos equipos que sufrieran bajas por los fichajes de otras ligas pudiesen firmar jugadores dentro del mercado nacional.