Lesión del ligamento cruzado: un antes y un después en los futbolistas

La lesión del ligamento cruzado anterior que ha sufrido este jueves Courtois es consecuencia de un desgarro o esguince del propio tejido. El proceso de recuperación es de seis meses para volver a la actividad física. Son un conjunto de fibras que conectan el fémur, cruzando por la rodilla, y uniéndose con la tibia, que ayudan a la estabilidad de la articulación de la rodilla. Es la lesión más temida por los futbolistas, debido a que suele marcar un antes y un después en su carrera deportiva.

Es una lesión bastante común en el fútbol, no en vano en la actualidad hay once lesionados del ligamento cruzado en La Liga. Un dato bastante aterrador es que un 40,7% de los jugadores lesionados de Primera División sufren este traumatismo. Cabe añadir que no es muy habitual verla en porteros, aunque hay precedentes como Sergio Asenjo o Víctor Valdés.

Otros porteros con rotura del cruzado

Sergio Asenjo es uno de los casos más famosos, porque ha sufrido esta lesión tan temida en cuatro ocasiones, tres en la rodilla derecha y una en la izquierda. Además, una de estas lesiones la padeció en uno de sus mejores momentos como portero. El guardameta palentino ha demostrado estar hecho de otra pasta, porque ha conseguido volver a su mejor nivel a pesar de haber sufrido en varias ocasiones este desgarro.

Víctor Valdés, exportero del Barcelona, se rompió el cruzado en su última temporada en el club azulgrana, contra el Celta. Como consecuencia de la lesión se perdió el Mundial de 2014. En el caso del portero catalán marcó un punto de inflexión en su carrera deportiva.

Tratamiento

Normalmente, los deportistas suelen pasar por quirófano, previamente deberán guardar reposo y aplicar hielo en la zona afectada. Además, se protegerá la región con un vendaje para salvaguardar a la rodilla de algún movimiento brusco, que pueda empeorar la situación.

Thibaut Courtois tiene como referente a Asenjo que, como ha demostrado, se puede salir de este traumatismo en diferentes ocasiones y volver al máximo nivel. Siendo una lesión que pone a prueba la fortaleza mental de cada deportista.