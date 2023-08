Barça y Real Madrid, un verano muy movidito

FC Barcelona y Real Madrid inician su andadura en una nueva edición de la Liga este fin de semana. Ambas entidades han protagonizado un verano muy movidito, cualquier cosa menos tranquilo entre despedidas, llegadas y rumores, pero todo eso quedará atrás este fin de semana, cuando el balón ruede en la primera jornada de Liga.

El campeón se estrena este domingo (ante el Getafe, a las 21:30 horas) lejos de su nuevo feudo, el Estadio Olímpico Lluís Companys, que será su hogar por primera vez en más de seis décadas debido a las obras del Camp Nou.

Su eterno rival, el subcampeón, tampoco debutará en el Santiago Bernabéu, al que le quedan los últimos coletazos de su 'megareforma', y viajará a San Mamés para medirse al Athletic el sábado a las 21:30.

Adiós, Dembélé... hola Gündogan, ¿y Neymar?

No llega en el mejor momento el Barça a su defensa de la corona, para la que pierde a un futbolista que era clave: Ousmane Dembélé. El francés, aunque aún no se ha hecho oficial, ha puesto rumbo al PSG dejando una cantidad incierta en arcas culés —el club parisino pagará 50 millones, una cantidad que el club y el jugador tienen que repartirse—. Pero no todo son malas noticias, el conjunto blaugrana ha incorporado dos cracks a coste cero, Íñigo Martínez y Gündogan, y ha vuelto de su cesión un Abde que ilusiona —también Dest y Lenglet, aunque sus futuros no parecen pasar por Barcelona—.

Mientras se resuelven los destinos de ambos defensores, todos los ojos apuntan a Neymar. Resuelto a principio de verano el futuro de Leo Messi, que puso rumbo al Inter de Miami y descartó su regreso a Can Barça, ahora es el turno del brasileño, al que el PSG le ha puesto en el mercado.

Se antojaba complicado volver a verle de blaugrana por la situación económica del club, pero ahora, tras firmar una nueva 'palanca', el FC Barcelona sí que podría hacer todo por incorporar al brasileño.

Neymar se uniría así a fichajes como Gündogan, que será inscrito ‘in extremis’ pese a que peligraba su incorporación por el límite salarial. De esta manera, el Barça evita que el alemán pueda utilizar esa supuesta cláusula liberatoria de su contrato que le permitía buscar un nuevo destino si no había sido registrado para el arranque de la Liga.

Una nueva ilusión con o sin Mbappé

El Real Madrid dejó su plantilla prácticamente cerrada en el mes de junio. Con las salidas confirmadas de Karim Benzema rumbo a Arabia Saudí y de Marco Asensio al PSG, el conjunto blanco se reforzó con los regresos de Joselu —cedido del Espanyol hasta final de temporada con una opción de compra—y Brahim. Y recuperó a Fran García para reforzar el lateral izquierdo. El nuevo galáctico, eso sí, fue Jude Bellingham, un futbolista que perseguía media Europa y que parece estar enamorado de la idiosincrasia madridista.

Cuando parecía que solo un fichaje bomba podía mover de nuevo la plantilla blanca, el conjunto merengue hizo oficial su apuesta por un nuevo talento: Arda Güler. El turco de 18 años es la gran joya del fútbol otomano y ha enamorado a afición y cuerpo técnico con su calidad en los entrenamientos, pero no debutará hasta dentro de unos meses por una lesión en la rodilla. No se piensen que aquí acaba la historia, la bomba también llegó: el 'caso Mbappé' está más vivo que nunca.

La decisión del francés de no ejecutar su cláusula de renovación hasta 2025 con el PSG —algo que comunicó por escrito al club parisino— ha causado un auténtico terremoto en la capital francesa: el astro galo dice que quiere cumplir su contrato, y el PSG le pide que renueve o se vaya traspasado. De momento, ni una cosa ni la otra, pero cada vez suena con más fuerza su fichaje por el Real Madrid, que por el momento no mueve ficha a la espera de lo que ocurra en el Parque de los Príncipes. Por si acaso, el '9' sigue libre.

Con esto parecía que concluiría el mercado de la entidad madridista, hasta este jueves, cuando Thibaut Courtois se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante un entrenamiento. Una lesión gravísima que tendrá al belga alejado de los terrenos de juego prácticamente toda la temporada, lo que ha obligado al Madrid a abrir el casting de la portería.