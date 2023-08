La leyenda Juan Martín Díaz anuncia su retirada del pádel profesional

Juan Martín Díaz, leyenda mundial del pádel, pondrá fin a su carrera deportiva a final de la actual temporada. Así lo ha anunciado este lunes al medio Mundo Deportivo, confirmando el fin de una era en el deporte de la pala.

"Hasta final de año, si no pasa nada, jugaré. Después no sigo. Y, es más, intentaré llegar porque siempre me molesta algo y creo que eso es lo que me irrita en pista conmigo o mi compañero, la impotencia de no poder estar como quiero. Si eso me supera, se acabó", son las palabras de 'El Galleguito' recogidas por el diario antes mencionado que sellan una carrera de ensueño.

El jugador nacido en Mar de Plata (Argentina) hace 47 años ha sido uno de los impulsores de un deporte que, gracias a su generación, ha dado un salto de dimensión hasta lo que ahora es. Para siempre quedará su registro de trece temporadas seguidas en lo más alto de la clasificación junto a Fernando Belasteguín, una marca que habla por sí sola de su grandeza en las pistas.

Con más de 150 títulos en sus vitrinas en una carrera prácticamente 'limpia' de lesiones hasta los 40 años -ahora sí lastrado por los dolores de rodilla-, Juan Martín sella su recorrido de tres décadas como un artista, firmando su obra, esta invención del 'nuevo pádel', junto a un selecto grupo de genios de su generación también en sus últimos días en las pistas (como el propio Belasteguín o el propio Pablo Lima)