Un partido a la eternidad para España ante Países Bajos: subirse al tren de 'semis' o quedarse a las puertas de la gloria

Solo hay un camino para quienes buscan la eternidad: ganar, ganar y ganar. Ya lo avisaba Luis Aragonés, y nos hizo campeones de Europa rompiendo una maldición, la de cuartos de final. Ahora (por fin) es el turno de ellas, en un escenario mayor si cabe, el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Por primera vez en la historia, la selección española femenina jugará la ronda de las ocho mejores en una cita mundialista, en la que peleará por el billete a 'semis' frente a una de las grandes favoritas: Países Bajos. Un partido para seguir haciendo historia... o quedarse a las puertas de la gloria.

El varapalo frente a Japón, el primer rival fuerte al que se medía en esta Copa del Mundo, fue muy duro —"un surco profundo", reconoció Vilda—, y aunque la goleada a Suiza para superar la primera fase eliminatoria alejó fantasmas, falta por responder una pregunta para despejar todas las dudas: ¿podrá tumbar la Roja a un rival del 'top 10'? Las futbolistas lo tienen claro: "Hemos hecho historia y queremos seguir haciéndola", aseguran Alba Redondo y Athenea del Castillo.

Su próximo rival, la Oranje —novena en el ranking FIFA— es la vigente subcampeona del mundo y la campeona de Europa en 2017. Una selección con mucha experiencia en las grandes citas... que se atasca ante España: se han enfrentado en 10 ocasiones, con cinco victorias para la selección, dos para las neerlandesas y tres empates.

Las claves para tumbar a Países Bajos

"Son un equipo muy sólido, tienen tres centrales de garantías que van bien por abajo, por arriba, en los juegos aéreos... y también son muy peligrosas y muy fuertes con el balón parado", ha avisado Jorge Vilda en la previa del partido. Y es que las vigentes subcampeonas dejan la sensación de dominar todas las facetas del juego: saben marcar, saben defender y saben sufrir.

En área contraria, es un equipo potentísimo. Los números hablan por sí solos: es el cuarto equipo más goleador con 11 tantos. Pero no son los goles lo que debe preocupar a la Roja, sino cómo llega a ellos la Oranje: desde los disparos fuera del área, los remates desde segunda línea y las jugadas a balón parado. Impedir esas acciones pasa por dos claves: contundencia y anticipación defensivas.

Mucha atención en tres jugadoras La centrocampista Jill Roord, su máxima goleadora (4), la extremo Esmee Brugts, segunda máxima anotadora (2) y con un cañón en la derecha, y la ex delantera del Barça, Lieke Martens, una asistente de lujo con un don para reconocer el espacio.

Atrás, Países Bajos no es invencible. Es un equipo que concede espacios y a veces, incluso, puede pecar de falta de concentración —algunos pases en horizontal hicieron sufrir a su zaga ante Sudáfrica en octavos—. Por eso, una presión alta que fuerce errores debería permitir a España generar muchas ocasiones de gol. Aunque, ojo, no le será tan fácil hacer que el balón toque la red: la portera neerlandesa, Daphne van Domselaar, es un cerrojo —lleva 40 paradas, muchas de ellas salvadoras—.

Una infiltrada Las opciones de que Damaris Egurrola parta como titular en el conjunto neerlandés son muy elevadas con la ausencia de Van de Donk por sanción, y la centrocampista es la gran infiltrada de Países Bajos, porque pasó por las categorías inferiores de la selección española —campeona del Europeo Sub-19 y subcampeona del mundo Sub-20 con jugadoras como Aitana—. Nunca llegó a recibir la llamada de Vilda y puso rumbo a la Oranje. Este viernes volverán a encontrarse.

Posible once de España

Dicen que lo que funciona, es mejor no tocarlo. Y por eso, todo parece indicar que Jorge Vilda no moverá mucha ficha para los cuartos y podría arrancar con el mismo once con el que logró el pase: Cata Coll; Oihane, Irene Paredes, Laia Codina y Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Tere Abelleira y Jenni Hermoso; Salma Paralluelo, Esther González y Alba Redondo.

Las grandes dudas son si Alexia Putellas regresa a la titularidad o espera desde el banquillo, y la punta del ataque. El regreso de la centrocampista al once cambiaría de posición a Hermoso, que pasaría a ser la referencia arriba, y dejaría fuera a Esther o Alba. La entrada de esta última por la derecha dio a España remate desde la segunda línea y recuperación en zonas peligrosas, algo que benefició mucho a la selección, por lo que está por ver si el técnico decide cambiarlo. Además, vuelve a estar disponible Ivana Andrés tras su lesión.

Falta menos de un día para la fecha que todos tenemos marcada en rojo en el calendario: el partido en el que España puede hacer aún más historia... y demostrar que no se amilana ante las mejores porque es una firme candidata a levantar su primera Copa del Mundo. Que el balón ruede ya en Wellington por el billete a semis.