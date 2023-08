La increíble historia del verdadero nombre de Bahamontes: "Me bautizaron como Alejandro, pero..."

Federico Martín Bahamontes nunca fue Federico, si no Alejandro, pero su nombre cambió debido a una curiosa historia que el propio ciclista llegó a confirmar, a diferencia de otros cientos de mitos creados en torno a su figura gloriosa que los relatos contados de memoria ha ido deformando.

Lo relató al diario Marca en el año 2009, un secreto que entonces vio la luz de manera oficial, pero que para muchos no llegó a cambiar su forma de mencionarlo. "Soy Alejandro, pero en mi vida deportiva todo el mundo me conocía como Federico. Excepto en la mili, donde me llamaban Alejandro, todos me llaman Fede. Tengo escrituras y papeles oficiales con Alejandro y con Federico, así que en muchos sitios he tenido que enseñar la partida de nacimiento para hacer ver que también soy Alejandro, Alejandro Martín Bahamontes", señaló sobre un cambio de nombre que explicaría en profundidad.

"Me bautizaron como Alejandro, pero mi tío, que era más joven que mi padre, pero mandaba en la familia, dijo: 'este se llama como yo'. Y me empezaron a llamar Fede, aunque en mi partida de nacimiento pone Alejandro. En los pasaportes, durante mi vida deportiva, ponía Federico Martín Bahamontes. Mi primer apellido es Martín, aunque empecé a usar el apellido de mi madre porque Martín había muchos y Bahamontes solo yo. Mi padre aceptó, nunca se metió en ese tipo de cosas", detalló.

Alejandro o Federico, pero seguro Bahamontes, apellido que pasó a la historia, puso el nombre de España en lo más alto del podio del ciclismo mundial. Eso, le llamen como le llamen, no lo va a cambiar nadie.