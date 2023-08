Despedido un futbolista por comentarios homófobos hacia Marta y su pareja tras la eliminación de Brasil del Mundial

La eliminación de Brasil del Mundial de Australia y Nueva Zelanda ha sacado también a la luz la parte fea que se vive, entre otras cosas, en el fútbol femenino. Un futbolista hizo unas desafortunadas declaraciones contra Marta Vieira y su novia, Carrie Lawrence, con claros tintes de homofobia.

Morotó Pereira, jugador del Río Branco y con más de 20.000 seguidores en Instagram, escribió en una foto en la que aparecían la futbolista y su novia: "Es una pena que ellas ardan en el fuego del infierno, será que ellas conocen la palabra de Dios y siento mucho tener que decirlo, pero se van a ir al fuego del infierno, no son palabras mías, son palabras del Señor, palabras del Todopoderoso, ellas van a ir al infierno".

El comentario creó tanto revuelo que el joven decidió borrarlo, pero su club ya se había hecho eco de ello y decidió despedirle de inmediato, tal y como anunció en sus redes sociales.

O Rio Branco Atlético Clube comunica que o atleta Morotó teve seu contrato oficialmente rescindido nesta sexta-feira (4) — Rio Branco (@riobrancoes) August 4, 2023

"Rio Branco rechaza contundentemente las declaraciones realizadas solamente por el futbolista Morotó, y recalca que no aprueba discursos ni acciones homófobas. Somos un club que lleva 110 años luchando contra todo tipo de prejuicios. Nuestros principios son la defensa de la diversidad y la igualdad", afirmó además el equipo brasileño.

El chico, lejos de mostrarse arrepentido por esas declaraciones, siguió declarando que todo era por su religión: "El mundo entero me critica pero lo importante es que mi corazón se siente bien. No voy a llorar por esas declaraciones ni por lo que se publica en la prensa. Solo lloraré por Cristo Jesús. Aunque me den diez o setenta años de cárcel, pero Dios conoce mi corazón".