Jake Paul vence a Nate Diaz por decisión y se abre la puerta a una pelea de MMA

Finalmente Jake Paul se impuso en la velada de boxeo que le enfrentó con la ex estrella de UFC, Nate Diaz. Eso sí, el pequeño de los hermanos Díaz supo dar el espectáculo al que acostumbra, tanto por actitud como por su resistencia a los golpes. De hecho, las dinámicas de sus combates se suelen asemejar a una versión latino-estadounidense de Rocky Balboa. Lo suele pasar mal durante buena parte de las peleas pero luego siempre sabe sobreponerse y acabar presionando.

Así sucedió con Jake Paul, que ya en el primer asalto le puso sobre aviso con su mano izquierda. No llegó a sentarle pero el youtuber le hizo sentir sus golpes. Diaz mejoró algo en el segundo asalto pero, mientras al ex de Disney le duraba la gasolina, poco puedo hacer el de Stockton. De hecho, en el quinto asalto Jake Paul consiguió un “knock down”. Esto, de todas formas, que suele ser el principio del fin de muchos boxeadores, es solo el principio de Nate Diaz. Quien le ha seguido en UFC sabe que esto siempre ha sido el pan nuestro de cada día y no quiere decir mucho en su caso.

De menos a más

En realidad, fue a partir de ahí que comenzó a crecer Nate Diaz, acorralando en varias ocasiones a su rival contra las cuerdas y conectando algunos golpes de poder que obligaron a Paul a buscar el clinch. Es más, en el octavo asalto alguna mano de Diaz nos hizo pensar que podía ser Jake Paul el que acabara en el suelo. La dinámica continuó más o menos así hasta el décimo asalto en el que Jake Paul solo trataba de capear el temporal y llevarse la pelea a los puntos ante un envalentonado Nate Diaz al que nunca hay que dar por acabado.

A final del combate se abrazaron, cada uno se embolsó una cifra de ocho dígitos (infinitamente más de lo que Diaz habría ganado en una pelea de UFC) y dejaron abierta la puerta a una pelea de MMA que, lo queramos o no, todos querríamos ver, aunque solo fuera por morbo.