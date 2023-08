Nervios en el Barça a cuatro días de empezar LaLiga: solo tiene a 13 jugadores inscritos... y Gündogan puede quedar libre

Los esfuerzos del FC Barcelona para poder inscribir a todos sus jugadores, tanto fichajes como renovados, no están dando su fruto. Actualmente, a pocos días de que arranque LaLiga, tan solo trece futbolistas forman parte del primer equipo legalmente y entre ellos se encuentran Franck Kessié y Ousmane Dembélé, que ya habrían acordado su salida.

De hacerse oficiales esas marchas antes del arranque liguero, el club blaugrana solo tendría disponibles para el choque ante el Getafe, de la primera jornada, a once jugadores inscritos, que es el mínimo para poder jugar el partido.

La situación del Barça es similar a la que vivió en la pasada campaña, cuando Jules Koundé no pudo jugar las dos primeras jornadas porque no podía ser inscrito. Sin embargo, el problema es mayor porque ahora es media plantilla solo la que está inscrita y que, aunque esos 13 jugadores permiten hacer un once de garantías, sería arriesgado para la estabilidad del equipo.

Los 13 inscritos hasta ahora son Koundé, Eric y Christensen como defensas, De Jong, Gavi, Kessié y Pedri para el centro del campo, y Ferran Torres, Rapinha, Démbélé, Lewandowski y Ansu Fati para el ataque.

Entre ellos no figura Sergi Roberto, que es el primer capitán y tiene que ser reingresado porque firmó un nuevo contrato. Al igual que él, los renovados Iñaki Peña, Ronald Araujo, Marcos Alonso y Alejando Balde, así como los recuperados de cesión Abde Ez y Fermín López, tampoco pueden ser inscritos aún.

Del mismo modo, los fichajes de este año están en igual situación. Oriol Romeu, Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez aún no pueden jugar con el FC Barcelona en LaLiga. Eso sí, el registro de este último no tiene tanta prisa puesto que todavía no ha recibido el alta de su lesión.

De momento, de nada han servido los esfuerzos por reducir la masa salarial y el presupuesto en todas las áreas, así como las ventas. Además, el FC Barcelona tenía previsto activar una nueva palanca mediante un fondo alemán que iba a comprar el 16% de Barça Studios por 65 millones. Sin embargo, este se ha echado para atrás y los planes de la entidad blaugrana han saltado por los aires.

Pero, aun con una gran parte de sus jugadores sin inscribir, Xavi ya está pidiendo más refuerzos en los que invertir lo recaudado por Dembélé. Mateu Alemany y Deco ya buscan un lateral derecho y un centrocampista, pero queda en el aire si podrán ser registrados a tiempo en caso de fichar.

Peligra Gündogan

Este gran problema para inscribir a sus jugadores es el gran miedo que tienen muchos futbolistas a la hora de fichar por el Barça. Y es por eso que precisamente Gündogan incluyó en su contrato una cláusula para no verse totalmente afectado en caso de no poder ser registrado como jugador blaugrana antes de comenzar LaLiga.

El futbolista alemán pasará a ser agente libre si el FC Barcelona no puede inscribirlo antes del 12 de agosto, fecha en la que quedaría totalmente roto su contrato con el club blaugrana y tendría por delante poco más de 15 días para buscar un nuevo equipo.