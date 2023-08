Un futbolista menor, amenazado de muerte por las barras bravas argentinas, no puede ni salir de casa: "Estamos muy asustados"

La violencia en el fútbol argentino, desgraciadamente, está más viva que nunca. Durante el pasado fin de semana, los ultras de Vélez agredieron físicamente a sus futbolistas tras caer derrotados ante Huracán. Este hecho acaparó todas las miradas del mundo del balompié y fue denunciado por Gianluca, de 17 años. El jugador del equipo afincado en el barrio de Liniers (Buenos Aires) contó el infierno vivido tras el encuentro en una entrevista y, actualmente, se encuentra amenazado de muerte.

La situación deportiva de Vélez, equipo donde se acaba de retirar Diego Godín, no está siendo del todo como esperaban en el inicio de la presente temporada, pues está luchando por no descender. Esta ubicación en la tabla clasificatoria no está gustando nada a unos aficionados que cruzaron la línea roja durante la pasada jornada liguera: increparon, destrozaron y agredieron a sus propios futbolistas, un hecho surrealista y repugnante.

Por ello, uno de los jugadores de Vélez, Gianluca, no quiso dejar pasar una gran oportunidad para intentar erradicar estos lamentables actos denunciando ante los medios de comunicación: "Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera, querían que me baje y me iban a pegar un par de tiros en las patas", añadió.

#Vélez

EL DESCARGO DE GIANLUCA 🗣️



👉 El juvenil del fortín relató el duro momento que transitó a la salida de la Villa Olímpica con los barras del club.



🙏🏻 Además debeló que tanto él como su familia están recibiendo amenazas por parte de los mismos.pic.twitter.com/fAHWqSe8Qm — Partido Picado (@partidopicado) July 31, 2023

"Después del partido, llegamos a buscar los autos a la Villa Olímpica. Salimos y estaba oscuro, la barra brava nos cruzaron los autos y nos golpearon. Salí del auto y estaban todos abajo. Vi que eran gente con pantalón azul, al bajar la ventanilla me empezaron a decir cosas y me golpearon", declaró el futbolista de 17 años.

Estas declaraciones han provocado que el joven jugador de Vélez no pueda salir ni de su casa, puesto que está amenazado de muerte: "Quiero pedirles que tenga un poquito de respeto y entienda la situación que estamos pasando con mi familia. Estamos muy tristes y asustados por todo lo que estamos pasando. Quiero pedir disculpas al hincha de Vélez de verdad", finalizó Gianluca en sus redes sociales. Por increíble que parezca, el miedo también está incrustado en un deporte tan bonito como es el fútbol...