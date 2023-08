Marta Viera, la reina del fútbol y un ídolo a seguir, se despide del Mundial con un sabor amargo

Marta Viera es para muchos la mejor jugadora del mundo, seis veces elegida mejor futbolista del mundo, se despidió de la Copa del Mundo con un sabor amargo tras no conseguir ningún Mundial en su longeva carrera. Este miércoles, la selección brasileña fue eliminada en fase de grupos del Mundial Femenino. A la Canarinha solo le servía una victoria para seguir con vida, sin embargo, no pudo pasar del empate contra Jamaica(0-0). Entre lágrimas, la estrella brasileña se despidió en rueda de prensa argumentando que "cuando empezó a jugar no tenía ningún referente femenino y ahora soy un referente para muchas mujeres en el mundo".

Mientras que Marta ha conseguido todos los títulos posibles a nivel individual y a nivel de clubes, el único que se le ha resistido a la jugadora es la Copa del Mundo.

Durante su prolongada carrera, la jugadora brasileña ha participado en seis Mundiales. La vez que más cerca ha estado de ganarlo fue en China 2007, donde fueron subcampeonas y Marta ganó el Balón de Oro. Además, la delantera ha disputado cinco Juegos Olímpicos, consiguiendo dos medallas de plata. Por si le faltaba algún título hay que añadirle dos oros en Juegos Panamericanos, tres Copa América, una Champions League Femenina y una Copa Libertadores.

La delantera de Orlando Pride ha disputado en toda la historia de los mundiales 23 partidos y ha anotado 17 goles y tres asistencias, unos registros estratosféricos.

Además, Marta es la máxima anotadora de la selección femenina de Brasil, con 111 goles en sus 137 internacionalidades; por si esto fuera poco, también es la máxima goleadora histórica en Copas del Mundo, tanto femeninas como masculinas.

Marta llegaba a este Mundial con ciertas dudas y su presencia como titular en el primer partido no estaba garantizada. En esta edición, Viera aceptó un rol diferente al que estaba acostumbrada, jugando desde la segunda unidad y saliendo desde el banquillo para así poder ayudar al equipo con su experiencia en estas competiciones, pero al menos en su último partido con la selección fue titular y recibió una ovación por la afición al ser sustituida.

Marta Viera se despide de los Mundiales Femeninos sin conseguir el ansiado trofeo, siendo el único que se le ha resistido y se une así a un club de grandes jugadores que no han conseguido ganar la Copa del Mundo, como Cristiano Ronaldo, Benzema, Cruyff o Alexia Putellas.