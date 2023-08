Dani Alves podría tener una condena más corta por la 'ley del solo sí es sí' de Irene Montero

El 'caso Alves' ha entrado en una nueva fase con la conclusión de la investigación y el procesamiento del exfutbolista por la presunta agresión sexual que cometió sobre una joven en una discoteca de Barcelona, con lo que el juicio está cada vez más cerca.

Este mismo miércoles, dos días después de que se dictase el auto que confirma los indicios en su contra, Alves ha comparecido ante la jueza para aceptar el procesamiento, a pesar de no estar "conforme", para "agilizar" el proceso y que todo se resuelva cuanto antes en los tribunales.

Pero, ¿a qué sentencia se enfrentará el brasileño en caso de culpabilidad? Según el artículo 179 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, "cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años".

De esta manera, Alves se beneficiaría de la primera versión de la llamada 'ley del solo sí es sí,' impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y que entró en vigor en octubre de 2022, que reduce en dos años la pena mínima respecto a su antecesora.

El ex del Barça no será juzgado conforme a la posterior reforma de esta normativa, aprobada seis meses después de que comenzase a aplicarse y que marca en seis años la sentencia más baja por el delito de violación, puesto que la presunta agresión sexual se produjo en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022, cuando aún no se había introducido dicha modificación.